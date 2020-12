Clube do Remo empata, em jogo de oito gols, e garante presença na semifinal do Campeonato de Futsal Adulto

O Clube do Remo está na semifinal do campeonato de futsal adulto de 2020. A classificação do Leão veio no empate de 4 a 4 com a Tuna, no jogo realizado no ginásio Rodolfo Chuva da Escola Madre Celeste, da Marambaia.

O duelo foi empolgante com a Tuna fazendo 1 a 0 com Diego Belém. O Remo empatou com Sirley e passou a frente com Tomaz, terminando o primeiro tempo com 2 a 1 para o time da Av. Nazaré.

No segundo tempo Diego Belém, deixou tudo igual. Vandinho novamente colocou o Leão na dianteira. Em noite inspirada, Diego Belém empatou e virou para Lusa. E, nos minutos finais Téti empatou de vez para os remistas. Final: 4 x 4. O jogo ficou paralisado por mais de 80 minutos devido o temporal que encharcou o piso do ginásio.

Esmac

No jogo preliminar a Esmac venceu a Shouse por 5 a 3 com os gols de Loloca, Evandro, Gigante, Samuel e Netinho. E agora joga pelo empate na partida de volta nesta quinta-feira (17) na quadra dos Capuchinhos, 19h30, para figurar na semifinal.

A grande final do campeonato está programado para domingo (20) no ginásio Mangueirinho, a partir das 15h.