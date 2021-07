Catedral de Belém promove pedal recreativo

A Catedral Metropolitana de Belém está organizando um pedal recreativo. O evento esportivo faz parte da programação da Festividade de Santa Maria de Belém. Com o objetivo de manter a segurança, estimular a prática esportiva e festejar a padroeira, o pedal ocorre no domingo (15/08), com saída marcada para às 7h, da catedral da Sé.

“Como nós não tínhamos a certeza de como iria se comportar, esse ano, as atividades, a bicicleta seria uma forma de você não fazer muita aglomeração. Vai ser um percurso de aproximadamente 14 km, contemplando não só quem já tem o hábito na prática do ciclismo, mas também aquelas pessoas que vão para prestigiar”, afirmou o diácono Silvio Ataíde.

A imagem da Santa Maria de Belém será levada em carro oficial durante o trajeto. Além disso, o evento terá toda a infraestrutura para dar suporte aos participantes como: água, frutas, carro de apoio, mecânicos, ambulância, bombeiros e pontos de hidratação.



As inscrições são limitadas e podem ser feitas no site https://bit.ly/pedaldapadroeira