Castanhal recebe fase regional dos Jogos Abertos do Pará; competição conta com 1.200 atletas

A cidade de Castanhal, no nordeste do Pará, recebe nesta semana os Jogos Abertos do Pará (Joapa). Ao todo, mais de 1.200 atletas participam do evento que conta com competições de seis modalidades: handebol, futebol de areia, futsal, tênis de mesa, vôlei e basquete.

Nesta fase, regionalizada, 10 municípios participantes com delegações: Benevides, Castanhal, Curuçá, Igarapé-Açú, Magalhães Barata, Maracanã, Santa Isabel, São Francisco do Pará, São Domingos do Capim e Vigia. As competições ocorrem entre os dias 16 a 20 de agosto.

"É uma honra poder retornar ao Joapa. Estive presente na primeira edição em 2003, e hoje, tenho a oportunidade de retornar, mais uma vez, e representar o meu município. Como atleta, fico lisonjeada em ser beneficiada por um evento do governo do estado em prol do fomento do esporte no interior do estado", conta Jaqueline Rodrigues, atleta de vôlei de Santa Isabel.