Caso Leandro Lo: Justiça de São Paulo decide sobre manutenção do salário de policial militar

Em agosto de 2022, durante um show no Clube Sírio, em São Paulo, o policial militar Henrique Velozo foi acusado de matar o multicampeão Leandro Lo com um tiro na cabeça. Em março deste ano, o juiz Márcio Ferraz Nunes, da 16ª vara do Tribunal de Justiça de São Paulo, autorizou em caráter liminar que Velozo voltasse a receber salário da corporação.

Agora, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o policial continue recebendo salário, mesmo preso de forma provisória no presídio militar Romão Gomes.

A defesa do acusado alegou que a ausência do salário comprometia a renda familiar do acusado. O pedido de pagamento do salário nos meses que foi interrompido ainda não foi julgado. O responsável pela morte de Leandro Lo segue preso até o julgamento, ainda sem data para acontecer.

Em maio, haverá uma nova audiência com depoimentos de outras testemunhas e do acusado. A Procuradoria afirmou que o auxílio reclusão que Henrique Velozo recebe já é suficiente para a manutenção da sua renda. O relator do caso, Edson Ferreira da Silva, justificou a decisão de manter o salário, baseando-se na orientação fixada pelo Órgão Especial da Corte, contrária à suspensão dos vencimentos do servidor preso em caráter provisório, apesar da legislação estadual sobre essa questão.