Casal interrompe casamento para comemorar a vitória de Lewis Hamilton no GP do Brasil

Um casal brasileiro interrompeu a cerimônia de casamento para comemorar a vitória de Lewis Hamilton na Fórmula 1, no GP de São Paulo, neste domingo (14). O piloto ficou emocionado com a atitude do casal e compartilhou, no instagram, um vídeo em que mostra a cena.

(Divulgação/Instagram)

"Este episódio fez a minha semana! Essas duas belas pessoas se casaram no domingo, e foram avisados do meu resultado enquanto estavam se casando. Parabéns para vocês dois. Desejo toda a felicidade do mundo, e obrigado pelo apoio. Enviando todo o meu amor e energia", escreveu o piloto.

No vídeo, ainda é possível ver um totem do heptacampeão mundial na cerimônia como um “convidado”. Os noivos ainda fizeram um brinde com champanhe no tênis, comemoração recorrente no pódio da F1.

Depois de ter largado na 10° posição, o inglês superou o holandês Max Verstappen e venceu a corrida. Na comemoração, Hamilton repetiu o icônico gesto de Ayrton Senna e ergueu a bandeira do Brasil. Mesmo com o resultado, Lewis segue na vice-liderança do campeonato, 14 pontos atrás de Verstappen.