Campeã de Handebol em Portugal, paraense é recebida com festa em Vigia

A jogadora paraense de handebol Cristiane Gomes recebeu o título de Vigiense de Valor do município de Vigia de Nazaré, nesta quinta-feira(08). A atleta de 29 anos foi campeã portuguesa pelo time de handebol Madeira SDS. Cristiane é a primeira pessoa a receber a honraria da cidade, que foi criada como forma de reconhecer os feitos de atletas, artistas, educadores, empreendedores e benfeitores do meio ambiente nascidos ou não em Vigia.

Na homenagem, organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer (Semcult), a jogadora foi recebida por atletas de várias modalidades na entrada da cidade. “O que eu estou sentindo hoje é um misto de emoções, de gratidão a Deus e às pessoas que estão envolvidas nessa homenagem”, declarou a atleta.

Cristiane completa dizendo que a honraria significa muito para ela porque no início da pandemia da Covid-19, a ida dela para Portugal foi muito rápida.

“Eu tinha planos de ficar mais no Brasil para pegar mais experiência, de jogar no time que eu sempre sonhei aqui no Brasil, que é o Unip/SP, eu joguei a temporada de 2019 e queria jogar mais uma. E os planos de ir para a Europa eram mais para frente. Mas, em outubro, surgiu essa oportunidade de ir e todo atleta sonha, então, não foi atoa que essa oportunidade chegou até mim. Eu sou muito grata”, disse.

Cristiane também afirmou que tem planos de continuar jogando fora do Brasil. Pelo Madeira SDS, a atleta também foi campeã da Taça de Portugal, na temporada de 2020/2021. Irá disputar o Euro deste ano e a Supertaça. Além disso, a jogadora fechou para jogar mais uma temporada pelo time.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão do jornalista Andre Gomes)