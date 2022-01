Brooklyn Nets x Washington Wizards: onde assistir e o horário do jogo pela NBA hoje (19/01)

As equipes Brooklyn Nets x Washington Wizards disputam nesta quarta-feira (19/01) a rodada regular da NBA. O evento ocorrerá na Capital One Arena, em Washington, às 21h (horário de Brasília). Confira onde assistir a transmissão do jogo hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Brooklyn Nets x Washington Wizards?

A partida Brooklyn Nets x Washington Wizards pode ser acompanhada pela plataforma de streaming NBA League Pass, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como Brooklyn Nets x Washington Wizards chegaram para o jogo?

Os Nets venceram apenas dois dos seus últimos cinco jogos. Porém, estão em 3° lugar na Conferência Leste e registram 27 vitórias contra 16 derrotas.

Já os Wizards vivem um bom momento, vencendo quatro das suas últimas cinco partidas. Estão na 8° colocação da Conferência Leste, com 23 vitórias e 21 derrotas.

Os dois times já se enfrentaram nesta temporada, em 25 de outubro de 2021, quando os Nets venceram por 104 a 90.