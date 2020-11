Bronca: Clube do Remo acusa Paysandu infringir regulamento no campeonato de basquete sub-12

O campeonato paraense de basquete da categoria sub-12 está suspenso por decisão da Federação de Basquete.

Tudo por conta do oficio do Clube do Remo em que acusa o Paysandu de infringir o regulamento na primeira partida realizada na terça-feira (24) e vencida pela equipe bicolor por 77 a 74. No jogo o Clube do Remo entrou com 9 jogadores com a devida permissão do Paysandu, acordo firmado antes da partida começar e com anuência da mesa da federação.. O Paysandu estava em quadra com 11 atletas (11 x 9).

A situação que gerou o recurso do Clube do Remo é relatado pelo diretor Caio Trindade:

“Em relação aos dois jogadores a mais do Paysandu (11-9), estes poderiam nem mesmo entrar, era decisão do técnico, e não precisariam jogar pelo menos 01 quarto. Mas como reza o regulamento, nenhum atleta poderia jogar mais de 3 quartos. Todos concordaram com a interpretação do regulamento e o jogo teve início. O técnico do Paysandu [Carmona], utilizou o atleta Hugo Sabado nos três primeiros quartos da partida. Para o início do 4º quarto, o atleta permaneceu em quadra escalado para jogar. Ai o Remo protestou antes do início do 4º quarto. Os árbitros se reuniram com os mesários e os técnicos, informaram da impossibilidade de o atleta jogar, mas, mesmo assim, o técnico do Paysandu foi em frente e utilizou o atleta de forma irregular, rasgando o nosso regulamento, em um campeonato para crianças menores de 12 anos. Infelizmente não restou outra alternativa ao Remo, senão, pleitear o reconhecimento da irregularidade do Paysandu, a ofensa ao regulamento e a concessão dos pontos da partida”, explicou.

“Com esses argumentos, o Clube do Remo espera o provimento do presente recurso, requerendo o reconhecimento da irregularidade praticada pelo Paysandu, da ofensa ao regulamento e pede a concessão dos pontos da partida: Paysandu 77 x 74 Clube do Remo, pelo campeonato sub-12 de 2020”, finalizou.

No lado da federação, a secretaria Regina Souza informou que o campeonato está suspenso e fica no aguardo de decisão jurídica.

Pelo Paysandu, Alexandre Moreira, diretor, lamenta a situação que prejudica os ‘meninos’ e diz que o clube vai aguardar pela posição da federação para defender seus direitos.