Brasil vai para semifinal em Pré-Olímpico de basquete e continua na briga por vaga em Paris 2024

A Seleção Brasileira de Basquete continua brigando por uma vaga nas Olimpíadas de Paris 2024 Mesmo com a derrota para a Seleção de Camarões por 77 a 74, no último jogo do Grupo B do Pré-Olímpico de basquete, nesta quinta-feira (04/7), o Brasil garantiu a classificação como líder da chave.

Caso o Brasil tivesse perdido por 15 ou mais pontos, teria sido eliminado da competição, por sete a 14 pontos deixaria a seleção na segunda posição do Grupo B.

A Seleção canarinha teve pontos fortes na partida, com atuações sólidas de Léo Meindl e Lucas Dias, que fizeram 19 e 16 pontos respectivamente. Além disso, Dias se destacou também pelo grande aproveitamento no jogo, tendo feito 75% dos arremessos.

Do lado da Seleção de Camarões, o grande destaque foi Jeremiah Hill, consagrado o cestinha da partida, marcando 22 pontos.

VEJA MAIS

Como primeiro lugar da chave, o próximo desafio da Seleção Brasileira no pré-olímpico será Filipinas no próximo sábado (06/7), às 9h30. O vencedor enfrenta Letônia ou Camarões. Somente o grande vencedor da competição conseguirá a vaga nas Olimpíadas.