Bola ao ar: Basquete paraense começa a temporada com o campeonato sub-13

A Federação Paraense de Basquete [FPB] deu sinal verde para realização dos campeonato de bola ao cesto. A entidade promoveu várias reuniões com os clubes discutindo o calendário da temporada.

A largada será com a categoria sub-13 masculino com Clube do Remo e Paysandu, a partir do dia 5 de novembro. O campeonato, por conta da pandemia da covid-19, será disputado num playoff de cinco jogos. Veja as três primeiras rodadas:

1° jogo - 5/11 – 5ª feira – Clube do Remo x Paysandu – Ginásio Serra Freire- 19h30

2° jogo - 10/11 – 3ª feira – Paysandu x Clube do Remo – Ginásio Moura Carvalho – 19h30

3° jogo - 12/11 – 5ª feira – Paysandu x Clube do Remo – Ginásio Moura Carvalho – 19h30

Adulto

O campeonato adulto será disputado na temporada de 2021. Inicia-se na segunda quinzena de janeiro. Foi a maneira democrática encontrada pela federação, com apoio do Paysandu, para o certame contar com a presença do Clube do Remo.