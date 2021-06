Belfort conta que Holyfield ‘recusou’ duelo e provoca irmãos Youtubers: ‘Encaro os dois na mesma noite’

Após o vídeo da confusão na academia que viralizou nas redes sociais e lançou o desafio, Vitor Belfort e Mike “Real Tarzann” Holston deram a primeira entrevista coletiva na última segunda-feira (7) para divulgar a luta de Boxe entre ambos na edição do Triller Fight Club que acontecerá no próximo dia 19 de junho, em Miami, nos Estados Unidos. A plataforma multimídia FITE TV transmitirá o evento ao vivo.

A luta entre o ex-campeão do UFC e o Youtuber dedicado a explorar a vida selvagem dos Estados Unidos acontecerá no evento que mistura desafios entre atletas profissionais e celebridades, que têm se tornado tendência nos esportes de combate ao longo dos últimos tempos.

- Esse combate era pra ser contra o (ex-campeão dos pesados) Evander Holyfield, mas ele não aceitou por causa do prazo curto. Então procuramos diversos oponentes. O ‘Tarzann’ aceitou, então ele será meu adversário da vez. O plano é enfrentá-lo e depois cair dentro do desafio contra o Holyfield em agosto - disse Belfort.

- Tarzann vai vir para a selva e não encontrará um animal domesticado - metaforizou o brasileiro. - Mas o respeito e dou muito crédito para ele, que escolheu se testar sem escolher adversário. Meu sonho sempre foi ser o melhor no MMA e no Boxe. Isso sempre me moveu e me trouxe até aqui. Tenho mais um desafio pela frente na minha carreira e vou encarar com seriedade. Darei o melhor, como sempre - completou.

Belfort crê que os novos eventos do tipo que têm surgido são atrativos porque misturam business com entretenimento e atingem diversas gerações de uma só vez. Ao mesmo tempo, o “Fenômeno” tem um recado especial para os irmãos Jake e Logan Paul, Youtubers que têm liderado a classe nos desafios contra lutadores profissionais.

- Enfrento os dois na mesma noite, um em seguida do outro. E vão para a lona rapidamente. Comigo eles teriam um desafio de verdade, com o mesmo peso e com estatura similar. Não seria como o Logan fez com o Floyd (Mayweather) - esclareceu o brasileiro, referindo-se ao duelo entre Logan Paul e Floyd Mayweather, que aconteceu no último domingo (6).

Já o ‘Real Tarzann’ foi mais comedido nas palavras. Ex-jogador de futebol americano e sem qualquer experiência profissional em tatame ou arena de luta, ele ressaltou que valorizará a experiência de enfrentar alguém do quilate do brasileiro.

- Será uma honra. Fui pego de surpresa pelo fato de ter um curto tempo de preparo, mas estou em forma e aceitei o desafio. Será um grande show - disse o norte-americano, que tem entre os treinadores na Flórida o ex-campeão de Kickboxing Tyrone Spong.