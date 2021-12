Belém recebe quinta edição da Ultramaratona CL 50k; 120 atletas participaram da corrida

Em um evento especial de fim de ano, Belém recebeu neste domingo (12) a quinta edição da Ultramaratona CL 50k. 120 atletas participaram da corrida, que partiu de uma universidade privada na BR km 8 e seguiu pela Alça Viária. Ao completar 25 km, os competidores retoraram para o local de partida, totalizando os 50 km:

"A maratona são 42 km. Nós viamos essa carência acima de 42 km em Belém, que já se tornam a ultramaratona, a partir de 50 km. Eu treino atletas para vencer a prova, o cara sai do iniciante e em dois anos faz ultramaratona, se ele treinar assiduamente", explicou o professor Célio Lobato, organizador do evento.

Aliás, segundo Célio, a organização já pensa na prova de 2022. O planejamento é fazer uma feira nos dias que antecedem a Ultramaratona. A ideia é que os patrocinadores possam montar suas barracas e que vendam seus produtos.

É impressionante a alegria do pessoal chegando. Como a gente é corredor e ultramaratonista, sabemos o que eles precisam durante o percurso. Por isso sempre é um sucesso e já está no calendário da cidade. Sempre feito com muito empenho e carinho para todos", concluiu Célio.