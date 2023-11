Belém recebe 26ª edição do Iron Man MMA nesta sexta-feira, no Mangueirinho

A Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), nesta sexta-feira (17), será palco da 26ª edição do Iron Man MMA. A abertura do evento está prevista para às 19h, com os shows de Suany Batidão e da Banda Carimbolando. Em seguida, a programação contará com dez combates, entre eles três disputas de cinturão, além da presença do lutador Wanderlei Silva e outros nomes de destaque na modalidade.

O duelo principal terá Giovanni Galeto e Carlos Alberto Silva (Betinho Capoeira) disputando o cinturão vago do peso pena. O representante da equipe RD Champions é o carioca Galeto, que está invicto no MMA, com seis vitórias em seis lutas. Já o paraense Betinho Capoeira, da Perfect Fight Team, soma sete triunfos e três derrotas no cartel, vindo de um grande nocaute contra Werlleson Almeida no Iron Man MMA 25, em julho.

Valendo o título peso-mosca, Adenysson Alves e Ronaldo Oliveira ficarão frente a frente. Natural de Belém, Adenysson tentará manter seu cartel invicto em busca do cinturão, enquanto o curitibano Ronaldo aposta na experiência para vencer.

Já a categoria até 70kg feminina terá a revanche pelo título de Daiane Silva contra Myrella Vargas. No primeiro encontro entre elas, Daiane finalizou Myrella com um mata-leão ainda no primeiro round.

Para informações sobre ingressos, contate diretamente a organização do evento. O 26ª Iron Man MMA será transmitido também pelo canal Iron Man MMA TV no YouTube.