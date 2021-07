Basquete sub-15 do Remo disputa a Copa Sul-Americana em São Paulo (SP)

A equipe de basquete masculino sub-15 do Clube do Remo está em Campos dos Jordão (SP) para disputar a Copa Sul-Americana. O Leão irá enfrentar as equipes AADB/Fitcamp, Mello Dante, Círculo Militar-PR, Clube Curitibano, Classic Sports Sorocaba, Botafogo-RJ e São José.

A competição será no formato bolha, com objetivo de manter a segurança dos atletas e que possam praticar a modalidade de maneira tranquila e sem riscos de contrair covid-19. As informações são do site oficial do Remo.

A delegação azulina é composta por nove atletas e dois membros da comissão técnica, o treinador Giovanni Martins comentou sobre desafio da competição. “A expectativa é fazer um bom campeonato e trazer um bom desempenho no final. Temos jogadores novos e vamos dar nosso melhor aqui”, disse.