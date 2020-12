Basquete em cadeira de rodas 3 x 3 coloca em ação atletas paralimpicos paraenses

O primeiro campeonato paraense de basquete em cadeiras de rodas 3 x 3 apresentou, na primeira rodada, jogos bem movimentados e teve como destaque Vivi, atleta da seleção brasileira que marcou seis pontos e já se posiciona na liderança dos cestinhas.

A competição tem seis equipes participantes e será concluído na segunda-feira (7). A programação vem acontecendo no ginásio Serra Freire, do Clube do Remo.

“Estamos colocando nossa turma pra jogar. É uma coisa nova e está sendo bem disputado”, diz Wilson Caju, coordenador.

Resultados da primeira rodada:

CABSR 3 x 1 All Star Rodas Belém/ Masculino

All Star Rodas Pará/Masculino 9 x 0 All Star Rodas/Acará

All Star Rodas Pará/Feminino 9 x 2 Coiote

All Star Rodas/Icoaraci 8 x 2 All Star Rodas Belém/Feminino

Cestinhas

Vivi – All Star Rodas Feminino - 6 pontos

Rlldo – All Star Rodas Masculino – 5

Carlos Sukita – All Star Rodas Icoaraci – 4

Clayton – All Star Rodas Icoaraci – 3

2º Rodada

A segunda rodada será realizada sexta-feira (4), a partir das 9h.

1º Jogo – All Star Rodas Belém/Masculino x All Star Rodas Acará

2º Jogo – Coiote x All Star Rodas Belém/Feminino

3º Jogo – CABSR x All Star Rodas Pará/Masculino

4º Jogo – All Star Rodas Pará/Feminino x All Star Rodas Icoaraci