Band fecha acordo com Stock Car para transmissão em TV aberta até 2025

A Band fechou acordo na última sexta-feira com a Stock Car Brasil para exibição da categoria em TV aberta a partir de 2021. O contrato termina em 2025 e, após o término, pode ser renovado por mais cinco anos. Com isso, a Globo, que tem os direitos de transmissão aberta e fechada desde a década de 90, passa a exibir apenas no SporTV. A informação foi divulgada pelo site "UOL".

> Veja a classificação do Campeonato BrasileiroAlém da exibição das corridas ao vivo e na íntegra, o acordo com a Band também contempla a cobertura da pré-temporada e do campeonato pelo telejornais, matérias especiais e participação de personagens em programas da emissora, com uma grande ligação entre os produtos da Band, conteúdo e integrantes da Stock Car.

A intenção da emissora por trás da compra da Stock Car é diversificar o seu conteúdo do "Show do Esporte", maratona esportiva que vai ao ar todos os domingos no canal, com apresentação de Glenda Kozlowski e Elia Júnior. Com a adaptação dos horários da corrida à grade de programação no ano que vem, a tendência é que a categoria abra o programa, que costuma começar às 10h e que hoje tem apenas eventos de futebol, como torneios nacionais e as ligas alemã e italiana.