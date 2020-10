Atletismo: atleta paraense busca patrocínio para competir no Norte-Nordeste

No final do mês de outubro e começo de novembro, Recife vai receber a 44ª edição do Torneio Norte- Nordeste Caixa de Atletismo no Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem. O paraense Elias Oliveira dos Santos, de 16 anos, pretende participar do evento nacional, no entanto, depende apenas de ajuda para ter condições de custear sua viagem, além das despesas de alimentação e estadia.

Mesmo sendo ainda atleta na categoria juvenil, Elias corre, geralmente, nas competições de adulto nas provas de 800 e 1.500m, sempre com bons resultados. “Estamos numa campanha por ele [Elias], para conseguirmos apoio. Sempre ajudo, dou minha parcela de contribuição, mas uma viagem para Recife sai cara demais”, diz Thiago dos Santos, pai do atleta que banca despesas com materiais esportivos.

O atletismo paraense no circuito norte e nordeste tem um histórico competitivo, disputando títulos em condições de igualdades com Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, entretanto, essa força caiu.

Serviço

Quem quiser ajudar procurar Thiago Santos, pai do atleta. Telefone - (91) 98110-0342