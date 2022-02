Atletas se preparam para iniciar temporada de competições no triathlon aqui no Pará

O calendário do triathlon no Pará vai começar em breve. No dia 6 de março, já ocorre a primeira etapa, que será um duathlon, com corrida e bike, em Marituba. Os eventos são organizados pela Liga Paraense da modalidade, criada por um grupo de triatletas com o objetivo de movimentar o esporte aqui no estado.

A iniciativa deu certo. Dentro dos grupos que sempre participam das competições é possível encontrar muitos atletas amadores com histórias sobre o esporte. Esse é o caso dos triatletas Pedro Cunha e Edileuza Ramos. Ambos começaram a praticar o triathlon e se apaixonaram pela modalidade, que, cada vez mais, tem crescido aqui no Pará.

Profissional de TI, Pedro sempre teve o esporte como parte da vida. Desde cedo ele fez judô, jogou futebol e outros. Mas, em 2018, ele e a esposa decidiram que estava na hora de apresentar uma modalidade para filho, assim os dois passaram a fazer corrida de rua e não pararam mais.

Após iniciarem na corrida, o casal passou a fazer o mountain bike, o ciclismo de aventura e, em 2021, eles começaram a praticar o triathlon.

“Uma amiga me apresentou o triathlon e a Liga Paraense. Encontrei novos amigos, coleciono lindos momentos e viagens. Nossa região tem um potencial enorme para a prática do triathlon, que nos prepara para competições nacionais e internacionais. Tentamos repassar toda essa experiência esportiva para o nosso filho e não vejo a hora dele estar ao nosso lado, se for da vontade dele”, contou Pedro.

Assim como Pedro, a cabeleireira Edileuza Ramos começou pela corrida, só que aos 53 anos. Ela contou que sempre assistiu a competições de triathlon e teve a influência do filho, que já era triatleta, e do marido, que começou a praticar o esporte um pouco antes dela. Com o incentivo, aprendeu a nadar aos 55 anos e depois decidiu fazer ciclismo.

“Meu filho me convidou para fazer o triathlon Pai d'égua Tri. Foi maravilhoso e daí veio a paixão pelo esporte”, afirmou Edileuza.

Edileuza treina quatro vezes por semana (Arquivo Pessoal)

A cabeleireira tem uma rotina de treino muito bem definida. São quatro vezes na semana acordando cedo para treinar corrida, ciclismo e natação. Essa rotina proporcionou a Edileuza mais benefícios para a parte física e emocional.

Hoje, Pedro se questiona porque não começou a praticar antes o esporte. Segundo ele, depois dos treinamentos sempre está mais disposto para o trabalho e para encarar o cotidiano.

“O dia é muito mais produtivo ao incluir a prática esportiva. Qualquer uma delas, melhora sua respiração, concentração, humor, entre outras coisas. O bom do treinamento é curtir a jornada e escutar o corpo, aproveitar cada treino e não focar apenas em um provável resultado, seja um tempo menor, pódio ou distâncias que seu corpo não esteja preparado”, ressaltou o atleta.

triathlon Ivan Duarte / O Liberal Arquivo Pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Ivan Duarte / O Liberal

Tanto Pedro quanto Edileuza estão em preparação para as próximas competições aqui no estado. Além da primeira etapa em março, outras quatro provas estão marcadas até agora. A expectativa é de que os eventos sejam um sucesso e propaguem, ainda mais, a modalidade aqui no estado.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)