Após vitória, tenista se declara para atriz no Aberto da Austrália; vídeo

O Aberto da Austrália, um dos mais famosos torneios de tênis, contou com um momento cômico e romântico nesta terça-feira (24). Após vencer o tcheco Jiri Lehecka, o grego Stefanos Tsitsipas, número 4 do ranking mundial, declarou admiração pela atriz Margot Robbie, nascida no país, e até arriscou um convite.

Surpreso pela fala do tenista, o entrevistador perguntou se ele estaria fazendo um convite oficial à estrela, ao que o grego respondeu: "Seria legal vê-la".

"A Austrália é um país muito bom. Gosto de muitas coisas australianas. Uma de minhas atrizes favoritas é daqui, Margot Robbie. Absolutamente [estou fazendo um convite a ela], seria legal vê-la por aqui algum dia", comentou Tsitsipas.

A vitória de Tsitsipas nas quartas de final confirmou o grego como principal adversário do sérvio Novak Djokovic na disputa pelo título do grand slam. Nas semis, o grego vai enfrentar o russo Karen Khachanov, número 20 do ranking, em partida que acontece na próxima sexta-feira (27).