Após desistir de Roland Garros, Djokovic vai operar o joelho às vésperas das Olimpíadas de Paris

O multicampeão de tênis Novak Djokovic desistiu do torneio Roland Garros após sofrer uma lesão no joelho que sofreu no jogo contra Francisco Cerúndolo, na última segunda-feira (3). Por conta do problema, o sérvio precisou passar por uma cirurgia, conforme informações do jornal da França L'Equipe. Assim, o tenista corre contra o tempo para conseguir chegar às Olimpíadas de Paris.

Djokovic decidiu fazer o procedimento justamente por conta dos Jogos Olímpicos. O sérvio busca a medalha de ouro, único título do alto escalão que ainda não possui na coleção. Com a cirurgia, Novak pode perder o torneio de Wimbledon, um dos mais importantes Grand Slam da temporada, que começa no dia 1º de julho.

VEJA MAIS

Ainda de acordo com informações do jornal francês, o procedimento não é complicado e o tenista deve levar três semanas para se recuperar. Com isso, o sérvio deve manter o foco nas Olimpíadas, que começam oficialmente no dia 26 de julho, para chegar bem e brigar pelo ouro. No entanto, a participação do tenista dependerá de como ele irá reagir à intervenção cirúrgica.

A lesão de Djokovic ocorreu na partida contra o argentino Francisco Cerúndolo. Durante o jogo, o tenista demonstrou bastante incômodo, mas seguiu na disputa e conseguiu reverter o placar a seu favor. O problema de Novak é no menisco do joelho direito.