Após deixar o UFC, lutadora abandona site próprio de conteúdo erótico e assina com OnlyFans

Paige VanZant, ex-lutadora do UFC, divulgou em sua conta no Twitter, que vai entrar no OnlyFans, plataforma paga de conteúdo adulto. Ela já havia criado um site próprio para comercializar conteúdos eróticos na internet. Com 28 anos, Paige VanZant deixou o UFC na temporada 2020 e luta pelo BKFC (boxe sem luvas).

A saída da lutadora do UFC foi confirmada por ela, que, entendeu que ganhava mais dinheiro com trabalhos de modelo, do que com vinculada à franquia. Ela não aceitou um novo acordo com o dono do UFC, Dana White, e resolveu não renovar seu contrato com a principal organização do mundo do MMA.

Com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, Paige VanZant sempre posta fotos sensuais em seu perfil.