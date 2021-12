Após 'abandonar' clube italiano, Douglas Souza manda recado: 'Só você sabe o que você passa'

Ativo nas redes sociais e com pouco menos de três milhões de seguidores no Instagram, Douglas aterrizou no Brasil, neste sábado, e registrou as cenas de carinho em seu story no reencontro com a família. O jogador foi dispensado do clube italiano após 10 jogos. Sem clube, o jogador enviou um recado motivacional.

- Estou muito feliz que já cheguei, estou bem. Estou aqui com a minha família. (...) Cuidem-se! Só você sabe o que você passa. Só você sabe o que você sente. Não deixa ninguém falar o que você tem que buscar para ser feliz. Só você sabe o que você tem que fazer para ser feliz - falou ele, que finalizou:

- Seja fiel a você mesmo, independentemente de qualquer coisa. Não viva para suprir a expectativa das outras pessoas. Faça o que você tem que fazer para você ser feliz.

De acordo com o clube, Douglas teria desobedecido orientações da direção. Agora no Brasil, muitos torcedores usaram o Twitter para especular se o jogador estaria negociando com a Globo para participar do reality show "Big Brother Brasil", em 2022. Embora não haja nenhuma confirmação, Douglas já disse, em entrevista recente, que toparia participar da atração.

ENTENDA COMO ACONTECEU A SAÍDA DE DOUGLAS SOUZA

Em comunicado, o Vibo Valentia, da Itália, se pronunciou sobre a saída do ponteiro brasileiro Douglas Souza. Douglas publicou, nas redes sociais, que estava deixando a Itália e voltando para o Brasil e que depois explicaria o motivo da decisão.

Na nota, a diretoria do Vibo Valentia acusa o campeão olímpico “abandonou” o clube sem autorização. Em entrevista, Douglas nega a saída sem aviso.