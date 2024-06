Alpine renova com Pierre Gasly para 2025; Lance Stroll também segue na Fórmula 1; veja

A Alpine anunciou a renovação de Pierre Gasly para as próximas temporadas da Fórmula 1 nesta quinta-feira (27). No final de semana do GP da Áustria, a equipe francesa fez o anúncio semanas após confirmar a saída de Esteban Ocon do time.

Conforme as informações, o contrato de Gasly é plurianual e o piloto deve ficar pelo menos até 2026 no time - quando há a mudança de regulamento. O francês chegou à Alpine em 2023, após sair da AlphaTauri (hoje RB) e está na segunda temporada com a equipe.

O melhor resultado de Pierre com a Alpine foi um terceiro lugar no GP da Holanda. Este ano, o time francês está bem abaixo do esperado, mas conseguiu pontuar nas últimas corridas e está na sétima colocação do campeonato, com oito pontos.

"Estou oficialmente aqui há mais de 18 meses e o plano sempre foi construir um projeto de longo prazo com a equipe. Embora na pista tenha sido uma temporada desafiadora até agora, continuo fiel ao projeto e não vou a lugar algum. Há muito potencial no pessoal e nos recursos desta equipe. Estou entusiasmado com o que está por vir e, no momento, estou me concentrando nos detalhes diários que estamos colocando em prática para melhorar nosso desempenho", declarou o piloto.

Gasly tem 28 anos e foi da academia de pilotos da Red Bull. Ele estreou na Fórmula 1 em 2018, com a antiga Toro Rosso (STR), que virou AlphaTauri e hoje é RB. Em 2019, foi promovido para a equipe principal da RBR, no entanto, perdeu o lugar para Alexander Albon por conta dos resultados ruins.

Pierre ficou na equipe b da RBR até 2022, quando assinou com a Alpine para substituir Fernando Alonso, que foi para a Aston Martin. O piloto tem uma vitória na carreira, conquistada ainda com STR, em 2020.

Lance Stroll segue no grid

Outro piloto que também renovou com a sua equipe foi o canadense Lance Stroll. Nesta quinta-feira, a Aston Martin anunciou a renovação do piloto, com acordo de múltiplos anos.

A permanência de Stroll já era esperada, já que a equipe pertence ao pai do piloto, o bilionário Lawrence Stroll. "É incrível ver o quanto avançamos nos últimos cinco anos; crescemos muito como equipe e ainda há muito mais a esperar", disse Lance.

Lance está há oito anos na Fórmula 1. Estreou em 2017 na Williams, ao lado do brasileiro Felipe Massa. Em 2019, o canadense foi para a antiga Racing Point - que virou a Aston Martin após ser comprada por Lawrence - e segue no time até hoje.

Stroll possui três pódios na Fórmula 1, uma pole position, no GP da Turquia, em 2020, mas ainda não venceu uma corrida na F1.

Vagas abertas

Agora, há sete vagas abertas no grid para 2025. Red Bull, Ferrari, McLaren e Aston Martin já possuem suas duplas confirmadas. A Mercedes tem George Russell confirmado, mas ainda não anunciou o substituto de Hamilton.

A RB confirmou Yuki Tsunoda, no entanto, Daniel Ricciardo deve deixar a equipe. A Alpine também tem uma vaga aberta por conta da saída de Esteban Ocon. A Haas não tem pilotos para 2025 ainda. A Sauber terá Nico Hülkenberg e um lugar para preencher.

A Williams também tem uma vaga. Alexander Albon fica para 2025, mas Logan Sargeant deve dar lugar a outro piloto.