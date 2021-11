All Star Rodas estreia com derrota no Campeonato Brasileiro da modalidade

A equipe masculina do All Star Rodas perdeu na estreia da elite do Campeonato Brasileiro de Basquete em Cadeira de Rodas. o time paraense foi derrotado pelo ANDEF, do Rio de Janeiro, por 61 a 45.

Apesar da derrota, o All Star Rodas ainda tem mais duas partidas no campeonato. Nesta terça-feira (2), o time paraense joga contra o CAD/Rio Preto, de São Paulo. Já na quarta-feira (3), a equipe enfrenta o ADDF, de Pernambuco.

Oito equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Basquete em Cadeira de Roda. O All Star Roda é o único clube do norte do país a disputar a competição.

Os times são divididos em duas chaves, de quatro clubes cada. Os dois primeiros de cada grupo se classificam para as semi-finais. Os não classificados fazem um torneio paralelo, mas definir as demais posições do campeonato.