Ainda sob restrição de protocolo sanitário, rola a bola no futsal paraense

O futsal paraense, depois de vinte e cinco dias paralisado por conta do decreto governamental, volta, de forma lenta, às atividades, porém, obedecendo protocolos sanitários.

Nesta quarta-feira (24) estão programados dois jogos. Uma pela categoria sub-15 e outro pelo sub-17. Ambos serão realizados no ginásio Rodolfo Chuva, da Escola Madre Celeste, na Marambaia, no período da tarde.

O primeiro confronto aponta Esmac x Clube do Remo, pelo sub-15, jogo marcado para às 15h30.

O time azulino defende uma invencibilidade seis jogos, sem nenhuma derrota, diferente da Esmac que ainda não venceu no certame salonista. Tem três empates e três derrotas.

Lider

Na categoria sub-17 o Leão soma 12 pontos provenientes de 4 vitórias consecutivas. É líder do campeonato. O Corinthians/Sistema aparece na quinta colocação com 3 pontos com apenas uma vitória.

No ginásio, não será permitida entrada de torcedores e nem familiares dos atletas. Apenas jogadores, comissão técnica, arbitragem e dois membros da Fefuspa.