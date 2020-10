Adrenalina: Pilotos brilham no Campeonato Paraense de Motocross

Os pilotos brilharam na abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2020, no último domingo (18), em Santa Luzia do Pará, na região do nordeste paraense.

Embora com dificuldades, e, principalmente pela mudança de calendário por conta da prevenção da Covid-19, contudo, a abertura do certame de velocidade contou com presença dos grandes pilotos paraenses .

De acordo com Paulo Henrique Bento [Soró], coordenador da competição, a corrida foi além das expectativas. “Pista boa, então, não tivemos nenhum acidente. Tudo correu bem, graças a Deus. Foi uma prova acima da nossa expectativa. Tudo correu tranquilo”, relatou.

O público presente agradou ao coordenador. “Não foi tão grande, no entanto, o necessário para ter boa segurança no evento”, comentou, e ressaltando a presença da equipe da Secretária Municipal de Saúde do Município no apoio à prova, além dos bombeiros civis de Santa Luzia.

Diego Henning, piloto da equipe Açai Vitanat, um dos destaques da corrida, reverenciou o carinho do público. “Sempre é bom começar o Campeonato com o pé direito, principalmente com o calor da torcida ”, afirmou. Henning foi primeiro lugar nas categorias MX1 e MX2, respectivamente.

A próxima etapa do Campeonato Paraense de Motocross será no mês de novembro, ainda sem data e local confirmado. Veja os resultados das provas.

MX 1

Diego Henning

Matheus Lopes

Enzo Oliveira

Adriel Conceição

MX 2

Diego Henning

Enzo Oliveira

Lindomir Alves

Jeffersom Barreto

MX 3

Lindoir Alves

Wellington Duarte

Michel Celin

Marcelo Dantas

MX 4

Marcelo Dantas

Alexandre Cabral

Vilson Pinto

Edson Sousa

MX 5

José Humberto

Kerly Pessoa

Edno Alves

Otavio Barros

MX Inter

Fabrício Oliveira

Emerson Alcântara

Tiago Silva

Samuel Vassoler

MX Estreante

Luiz Netto

Tiago Silva

Amorim Júnior

NAC Pro

Diego Henning

Matheus Lopes

Enzo Oliveira

Júnior Balla

NAC Open

Wellington Duarte

Lindomir Alves

Michel Celin

Fabricio Mota

NAC Inter

Fabrício Oliveira

João Victor

Charles Cruz

Wilton José

NAC Estreante

Luiz Netto

Wilton José João Victor

Charles Cruz

Ryan Oliveira

Infantil

Arthur Gomes

Arley Fortunato

Jefferson Júnior

Arthur David

Mirim

Jefferson Júnior

Arthur David

Enzo Gabriel

Manoel Joaquim