Mackenzie Dern é a nova campeã peso-palha do UFC e coloca o Brasil no topo novamente A luta, que durou cinco rounds, foi decidida pelos árbitros, que, por unanimidade, apontaram Dern como vencedora O Liberal 25.10.25 19h18 O Brasil conquista mais um título no UFC! Em um duelo entre brasileiras, Mackenzie Dern venceu Virna Jandiroba no evento UFC 321, realizado em Abu Dhabi neste sábado (25/10). A luta, que durou cinco rounds, foi decidida pelos árbitros, que, por unanimidade, apontaram Dern como vencedora. Apesar de Virna Jandiroba ser a número 1 do ranking peso-palha feminino, não havia favoritismo claro. Mackenzie Dern, que já soma os dois títulos mais importantes do jiu-jítsu — o mundial e o ADCC — agora acrescenta o cinturão do UFC à sua carreira. Essa tríplice conquista histórica havia sido alcançada antes apenas por Fabrício Werdum, mas Dern se torna a primeira mulher a conseguir esse feito. A disputa foi equilibrada, com momentos decisivos para ambas as lutadoras. Embora Virna tenha aplicado seis quedas, contra nenhuma de Mackenzie, a campeã se destacou ao desferir 20 golpes a mais que a adversária. Esses detalhes na atuação de Dern, que foi criada nos Estados Unidos, foram cruciais para a decisão dos juízes. A categoria peso-palha estava sem campeã desde que Zhang Weili decidiu deixar o título e subir para a categoria peso-mosca. A chinesa era a única lutadora à frente de Jandiroba no ranking.