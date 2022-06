Luxemburgo x Ilhas Faroé: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (14/06) pela Liga das Nações

Luxemburgo e Ilhas Faroé disputam nesta terça-feira (14/06), em partida válida pela Liga das Nações de 2022. A partida está programada para começar às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio de Luxemburgo, em Gasperich. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Luxemburgo x Ilhas Faroé?

A partida Luxemburgo x Ilhas Faroé pode ser assistida pelo streaming Star+

Como Luxemburgo x Ilhas Faroé chegam para o jogo?

Luxemburgo está na vice-liderança, com seis pontos. Já as Ilhas Faroé, ocupa a 3ª posição, com três pontos.

FICHA TÉCNICA

Luxemburgo x Ilhas Faroé

Liga das Nações

Local: Estádio de Luxemburgo, em Gasperich

Data/Horário: 14 de junho de 2022, 15h45

Arbitragem: Michael Fabbri

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Luxemburgo: Moris; Martins, Chanot, Pinto e Carlson; Sanches, Barreiro, Martins e Thill; Sinani e Rodrigues. TÉCNICO: Luc Hotz

Ilhas Faroé: Nielsen; Rolantsson, Nattestad, Vatnsdal e Davidsen; Bjartalid, Vatnhamar, Andreasen e Olsen; Olsen e Johannesen. TÉCNICO: Hakan Ericson

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)