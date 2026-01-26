Lula pede que Ancelotti assuma o Corinthians depois de sair da seleção brasileira Estadão Conteúdo 26.01.26 22h52 Lula e Carlo Ancelotti se reuniram nesta segunda-feira, 26, no Palácio do Planalto, em Brasília, juntamente com Gianni Infantino, presidente da Fifa, e Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em bate-papo descontraído, o político pediu ao treinador para assumir o Corinthians depois que deixar o comando da seleção brasileira. "Depois que você terminar o contrato com a seleção brasileira, por favor, vai treinar o Corinthians", disse Lula. "Você tem autoridade moral, nesse instante, que nenhum técnico brasileiro tem. Se você conseguir fazer isso, você pode ganhar (a Copa do Mundo). Faça isso", completou o presidente do Brasil. O encontro na capital federal foi realizado para tratar da Copa do Mundo Feminina de 2027, que acontecerá em território brasileiro entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano. De acordo com postagem do perfil de Lula nas redes sociais, a reunião falou como o torneio "pode ser um marco para o futebol feminino" e deve "fortalecer a prática esportiva no país e inspirar meninas e meninos em todo o Brasil." Também foi tratado da importância de utilizar o evento para falar sobre temas sociais, como o combate à violência contra as mulheres. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Lula Carlo Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vitória inicia venda de ingressos para jogo contra o Remo pela Série A; veja os preços Clube rubro-negro possui valores de ingressos que vão de R$24 a R$180 26.01.26 16h48 FUTEBOL Veja a bola oficial que o Remo jogará a Série A do Campeonato Brasileiro Leão Azul já treina com a bola oficial da competição 26.01.26 15h52 FUTEBOL Torcidas organizadas cobram transparência e explicações do Remo após saída de Marcos Braz Algumas torcidas organizadas do clube lamentaram a saída de Marcos Braz e cobraram da diretoria azulina 26.01.26 14h06 mais esportes Passeio Ciclístico reúne mais de mil participantes e percorre bairros de Belém Evento promovido pelo SESI e SENAI promove o esporte, lazer e sustentabilidade 26.01.26 11h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado 26.01.26 21h49 Futebol Rafael Monti tem nome publicado no BID e já pode estrear pelo Remo Atacante argentino vira opção no comando de ataque e concorre com Eduardo Melo, João Pedro e Carlinhos 26.01.26 18h13 FUTEBOL Marcos Braz se despede do Remo e diz: 'Não faltou empenho, trabalho e dedicação' Executivo agradeceu a oportunidade de trabalhar no Remo e disse que sua passagem pelo clube foi do jeito que imaginou, cheia de desafios 25.01.26 18h43 FUTEBOL Vitória inicia venda de ingressos para jogo contra o Remo pela Série A; veja os preços Clube rubro-negro possui valores de ingressos que vão de R$24 a R$180 26.01.26 16h48