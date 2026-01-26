Lula pede que Ancelotti assuma o Corinthians depois de sair da seleção brasileira

Lula e Carlo Ancelotti se reuniram nesta segunda-feira, 26, no Palácio do Planalto, em Brasília, juntamente com Gianni Infantino, presidente da Fifa, e Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em bate-papo descontraído, o político pediu ao treinador para assumir o Corinthians depois que deixar o comando da seleção brasileira.

"Depois que você terminar o contrato com a seleção brasileira, por favor, vai treinar o Corinthians", disse Lula.

"Você tem autoridade moral, nesse instante, que nenhum técnico brasileiro tem. Se você conseguir fazer isso, você pode ganhar (a Copa do Mundo). Faça isso", completou o presidente do Brasil.

O encontro na capital federal foi realizado para tratar da Copa do Mundo Feminina de 2027, que acontecerá em território brasileiro entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano.

De acordo com postagem do perfil de Lula nas redes sociais, a reunião falou como o torneio "pode ser um marco para o futebol feminino" e deve "fortalecer a prática esportiva no país e inspirar meninas e meninos em todo o Brasil."

Também foi tratado da importância de utilizar o evento para falar sobre temas sociais, como o combate à violência contra as mulheres.