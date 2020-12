Lukaku marca, Hakimi faz dois e Inter de Milão vence o Bologna

A Inter de Milão conquistou mais três pontos no Campeonato Italiano. Jogando em casa, a equipe de Antonio Conte venceu o Bologna por 3 a 1. Lukaku e Hakimi, duas vezes, marcaram para os mandantes. Vignato descontou.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO

Logo aos 15 minutos do primeiro tempo, a estrela do vice-artilheiro do Campeonato Italiano apareceu. Romelu Lukaku aproveitou bola dividida em cruzamento de Perisic para abrir o placar.

Aos 44, Hakimi recebeu ótimo lançamento de Brozovic e colocou uma distância ainda maior no placar. Aos 19, Vignato marcou para o Bologna, que ameaçava uma reação.

Três minutos depois, Hakimi acabou com qualquer esperança dos visitantes. O marroquino fez ótima jogada pela direita, trouxe para dentro e chutou forte, rasteiro e sem chances para o goleiro.

Com a vitória, a Inter de Milão assumiu a segunda colocação do Campeonato Italiano, com 21 pontos. O Bologna é o décimo colocado, com 12 pontos conquistados.