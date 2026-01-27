Luka Doncic flerta com 'triple-double', faz 46 pontos e lidera Lakers contra o Chicago Bulls Estadão Conteúdo 27.01.26 9h28 Em noite inspirada de Luka Doncic, e com direito a 46 pontos do astro esloveno, o Los Angeles Lakers conseguiu uma importante vitória nesta segunda-feira sobre o Chicago Bulls no United Center e superou os anfitriões por 129 a 118 em jogo válido pela temporada regular da NBA. Maior pontuador da rodada, ele ainda flertou com um "triple-double" ao fazer 11 assistências e pegar ainda sete rebotes. LeBron James também se destacou e foi peça fundamental no primeiro tempo, quando fez 20 de seus 24 pontos na partida. O resultado teve um sabor de revanche já que a franquia da Califórnia foi "varrida" pelo Chicago em sua série de dois jogos na temporada passada, incluindo uma derrota dramática por 119 a 117 no United Center com uma cesta do meio da quadra no último segundo de Josh Giddey. O Los Angeles chegou a liderar por 20 pontos, mas o Chicago reduziu a diferença para 81 a 80 com dois lances livres convertidos por Nikola Vucevic no fim do terceiro quarto. A resposta, no entanto, veio rápido. Marcus Smart deu seu recado com uma jogada de três pontos para os Lakers. Doncic então converteu dois lances livres, e Hachimura acertou um arremesso de longa distância, deixando o placar em 89 a 80. Dono do confronto, Luka Doncic marcou 20 pontos no terceiro quarto (acertando 6 de 9 arremessos de quadra) ditou o ritmo dos Lakers até o apito final e garantiu o resultado positivo fora de casa na NBA. Confira os resultados da noite desta segunda-feira da NBA Atlanta Hawks 132 x 116 Indiana Pacers Charlotte Hornets 130 x 93 Philadelphia 76ers Cleveland Cavaliers 114 x 98 Orlando Magic Boston Celtics 102 x 94 Portland Trail Blazers Chicago Bulls 118 x 129 Los Angeles Lakers Houston Rockets 109 x 99 Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors Acompanhe jogos desta terça-feira Washington Wizards x Portland Trail Blazers New York Knicks x Sacramento Kings Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans Denver Nuggets x Detroit Pistons Phoenix Suns x Brooklyn Nets Utah Jazz x Los Angeles Clippers Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Lakers Bulls Doncic COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Papão e seu esboço animador 27.01.26 11h03 MMA Paraense Deiveson Figueiredo fala após derrota para russo no UFC: 'Eu volto' Ex-campeão foi derrotado por Umar Nurmagomedov no UFC 324 27.01.26 10h37 futebol FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela 27.01.26 10h04 futebol Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul 27.01.26 8h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul 27.01.26 8h53 Futebol São Francisco e Capitão Poço fazem estreia no Parazão 2026 em Belterra Equipes entram em campo nesta terça-feira, no Dedecão, buscando largar bem na competição estadual 27.01.26 8h00 É DO LEÃO Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado 26.01.26 21h49 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (27/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira 27.01.26 7h00