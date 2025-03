Luiz Gustavo e Alan Franco se recuperam de lesão e reforçam treino do São Paulo

Aprimorando o time titular para as estreias no Brasileirão, dia 29 de março, diante do Sport, do MorumBis (jogo foi antecipado pela CBF), e na Copa Libertadores, na qual encara o Talleres, em Córdoba, dia 2 de abril, o técnico Luis Zubeldía ganhou dois reforços nas atividades desta quarta-feira: Luiz Gustavo e Alan Franco.

Volante e zagueiro estavam em tratamento médico cuidando de lesões. Curados, reforçaram as atividades do dia em tempo integral. Luiz Gustavo está recuperado de uma fratura em um dedo do pé esquerdo, enquanto Alan Franco não acusou mais o trauma no braço esquerdo sofrido diante do Palmeiras na semifinal do Paulistão.

O técnico argentino realizou exercícios de mobilidade e deslocamento no começo das atividades. Depois, ainda sem Lucas Moura, machucado, escolheu 11 atletas para ensaiar situações de jogos no campo todo. Por vezes, Zubeldía paralisou a atividade buscando aperfeiçoamento.

Com auxílio de jovens das categorias de base, os jogadores reservas fizeram atividades em campo reduzido em outro campo do CT da Barra Funda. Nesta quinta e sexta-feira as atividades prosseguem no período da manhã e Zubeldía definirá o time que encara o São Bernardo em jogo-treino neste sábado, no MorumBis.

O clube trabalha intensamente para conseguir deixar Lucas Moura em condições de participar na largada das importantes competições. O meia-atacante ficou na academia nesta quarta, fazendo exercícios de bicicleta e fisioterapia enquanto trata um trauma no joelho direito.