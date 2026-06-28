Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski conquistam título de duplas em Eastbourne Estadão Conteúdo 28.06.26 10h41 A brasileira Luisa Stefani conquistou o terceiro título da temporada neste domingo (28). Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, elas derrotaram as tchecas Jesika Malecková e Mirim Skoch na final de duplas do WTA 250 de Eastbourne e levaram o troféu. A partida terminou por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. O jogo foi iniciado no sábado (27), mas precisou ser adiado para domingo por conta da chuva que atingiu a competição. A dupla entre a brasileira e a canadense já rendeu os títulos do WTA 1000 de Dubai e do WTA 500 de Estrasburgo nesta temporada. Em outros anos, elas conquistaram o WTA 1000 de Montreal, em 2021, e o WTA 250 de Chennai, em 2022. No torneio de preparação para Wimbledon, Luisa e Gabriela fizeram uma boa campanha na grama e confirmaram o entrosamento. Nas semifinais, elas derrotaram a norte-americana Asia Muhammad e a húngara Fanny Stollár, enquanto nas quartas despacharam a japonesa Miyu Kato e a russa Kamilla Rakhimova. Na estreia, derrotaram a russa Irina Khromacheva e a tcheca Anastasia Detiuc. Com mais uma conquista, Luisa Stefani chegou ao 16º título na carreira e o segundo sob grama, após levar o WTA 500 de Berlim, ao lado da francesa Caroline Garcia. Atualmente, a brasileira ocupa a 7ª posição no ranking mundial de duplas, enquanto Gabriela Dabrowski é a 3ª. A dupla vai estrear em Wimbledon diante da chilena Alexa Guarachi e da polonesa Alicja Rosolska, na próxima quinta-feira (02). O histórico torneio de Londres começa nesta segunda-feira (29) com a disputa de simples. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Tenis Luisa Stefani Gabriela Dabrowski COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Torcedor do Paysandu coleciona mais de 180 camisas e sonha com duas relíquias dos anos 90 Biólogo Lucas Ferreira começou a coleção aos 12 anos, após ganhar uma camisa de aniversário, e hoje busca modelos históricos do Papão 28.06.26 8h30 COPA 2026 Colombianos acreditam em vitória da seleção contra Portugal Encontro será às 20h30 (horário de Brasília) deste sábado (27), valendo a liderança do Grupo K 27.06.26 15h19 FUTEBOL Copa do Mundo: França vence Noruega com hat-trick de Dembélé e avança em primeiro Franceses encerram a fase de grupos com 100% de aproveitamento, enquanto a Noruega pode cruzar com a Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 26.06.26 18h18 Futebol No centro de Miami, futebol une imigrantes e turistas durante a Copa do Mundo Estrangeiros que vivem na cidade relatam o impacto do Mundial e compartilham suas torcidas para a competição 26.06.26 13h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcedor do Paysandu coleciona mais de 180 camisas e sonha com duas relíquias dos anos 90 Biólogo Lucas Ferreira começou a coleção aos 12 anos, após ganhar uma camisa de aniversário, e hoje busca modelos históricos do Papão 28.06.26 8h30 Vôlei Vôlei do Remo vive fase histórica e mira novos voos Com presença em todas as categorias do Brasileiro Interclubes, clube amplia investimentos e projeta espaço entre as potências do país 28.06.26 8h00 Futebol Águia avança às oitavas da Série D, enquanto Tuna é eliminada no Ceará Time de Marabá reverte desvantagem diante do Parnahyba e segue na luta pelo acesso; Lusa empata com o Iguatu, mas se despede da competição. 27.06.26 19h46 Futebol Paysandu sofre apagão na Curuzu, perde para o Santa Cruz e liga o alerta na Série C Papão é derrotado por 3 a 1 diante da torcida, segue em terceiro com 20 pontos, mas pode perder posições ao fim da rodada 27.06.26 19h14