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Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski conquistam título de duplas em Eastbourne

Estadão Conteúdo

A brasileira Luisa Stefani conquistou o terceiro título da temporada neste domingo (28). Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, elas derrotaram as tchecas Jesika Malecková e Mirim Skoch na final de duplas do WTA 250 de Eastbourne e levaram o troféu. A partida terminou por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

O jogo foi iniciado no sábado (27), mas precisou ser adiado para domingo por conta da chuva que atingiu a competição. A dupla entre a brasileira e a canadense já rendeu os títulos do WTA 1000 de Dubai e do WTA 500 de Estrasburgo nesta temporada. Em outros anos, elas conquistaram o WTA 1000 de Montreal, em 2021, e o WTA 250 de Chennai, em 2022.

No torneio de preparação para Wimbledon, Luisa e Gabriela fizeram uma boa campanha na grama e confirmaram o entrosamento. Nas semifinais, elas derrotaram a norte-americana Asia Muhammad e a húngara Fanny Stollár, enquanto nas quartas despacharam a japonesa Miyu Kato e a russa Kamilla Rakhimova. Na estreia, derrotaram a russa Irina Khromacheva e a tcheca Anastasia Detiuc.

Com mais uma conquista, Luisa Stefani chegou ao 16º título na carreira e o segundo sob grama, após levar o WTA 500 de Berlim, ao lado da francesa Caroline Garcia. Atualmente, a brasileira ocupa a 7ª posição no ranking mundial de duplas, enquanto Gabriela Dabrowski é a 3ª.

A dupla vai estrear em Wimbledon diante da chilena Alexa Guarachi e da polonesa Alicja Rosolska, na próxima quinta-feira (02). O histórico torneio de Londres começa nesta segunda-feira (29) com a disputa de simples.

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