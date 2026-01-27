Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Luisa Stefani busca virada e se garante nas semifinais de duplas mistas no Australian Open

Estadão Conteúdo

A brasileira Luisa Stefani está nas semifinais de duplas mistas do Australian Open. Ao lado do salvadorenho Marcelo Arevalo, ela buscou uma vitória de virada sobre o americano James Tracy e da Cazaque Anna Danilina. A vitória de 2 sets a 1 veio com parciais de 2/6, 6/4 e 10/7 em 1h09 de partida.

Após o resultado positivo, Stefani e Arévalo agora vão ter pela frente, na próxima fase, o confronto contra os franceses Manuel Guinard e Kristina Mladenovic.

Campeã em 2023 ao lado de Rafael Matos, Luisa Stefani busca repetir a performance neste ano. No jogo desta terça-feira, a sua dupla sofreu diante dos rivais. Após sofrer duas quebras, a primeira parcial foi de domínio de Tracy e Danilina.

A reação veio no segundo set, quando Stefani e Arévalo apresentaram um aproveitamento de 73% nos seus serviços. O duelo ficou empatado em 4 a 4, mas após obter uma nova quebra, o empate veio com triunfo de 6/4 empatando o embate.

A definição foi para o match-tiebreak e Stefani e Arévalo mantiveram o embalo, aplicaram 10 a 7 na disputa decisiva e confirmaram presença na semifinal de duplas mistas do Grand Slam australiano.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

Australian Open

duplas mistas

Luisa Stefani

semifinais
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Carlos Ferreira

Papão e seu esboço animador

27.01.26 11h03

MMA

Paraense Deiveson Figueiredo fala após derrota para russo no UFC: 'Eu volto'

Ex-campeão foi derrotado por Umar Nurmagomedov no UFC 324

27.01.26 10h37

futebol

FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira

Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela

27.01.26 10h04

futebol

Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo

Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul

27.01.26 8h53

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo

Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul

27.01.26 8h53

Futebol

São Francisco e Capitão Poço fazem estreia no Parazão 2026 em Belterra

Equipes entram em campo nesta terça-feira, no Dedecão, buscando largar bem na competição estadual

27.01.26 8h00

É DO LEÃO

Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz

Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado

26.01.26 21h49

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (27/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Bundesliga e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira

27.01.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda