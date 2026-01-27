Luisa Stefani busca virada e se garante nas semifinais de duplas mistas no Australian Open

A brasileira Luisa Stefani está nas semifinais de duplas mistas do Australian Open. Ao lado do salvadorenho Marcelo Arevalo, ela buscou uma vitória de virada sobre o americano James Tracy e da Cazaque Anna Danilina. A vitória de 2 sets a 1 veio com parciais de 2/6, 6/4 e 10/7 em 1h09 de partida.

Após o resultado positivo, Stefani e Arévalo agora vão ter pela frente, na próxima fase, o confronto contra os franceses Manuel Guinard e Kristina Mladenovic.

Campeã em 2023 ao lado de Rafael Matos, Luisa Stefani busca repetir a performance neste ano. No jogo desta terça-feira, a sua dupla sofreu diante dos rivais. Após sofrer duas quebras, a primeira parcial foi de domínio de Tracy e Danilina.

A reação veio no segundo set, quando Stefani e Arévalo apresentaram um aproveitamento de 73% nos seus serviços. O duelo ficou empatado em 4 a 4, mas após obter uma nova quebra, o empate veio com triunfo de 6/4 empatando o embate.

A definição foi para o match-tiebreak e Stefani e Arévalo mantiveram o embalo, aplicaram 10 a 7 na disputa decisiva e confirmaram presença na semifinal de duplas mistas do Grand Slam australiano.