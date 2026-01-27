Luisa Stefani busca virada e se garante nas semifinais de duplas mistas no Australian Open Estadão Conteúdo 27.01.26 10h58 A brasileira Luisa Stefani está nas semifinais de duplas mistas do Australian Open. Ao lado do salvadorenho Marcelo Arevalo, ela buscou uma vitória de virada sobre o americano James Tracy e da Cazaque Anna Danilina. A vitória de 2 sets a 1 veio com parciais de 2/6, 6/4 e 10/7 em 1h09 de partida. Após o resultado positivo, Stefani e Arévalo agora vão ter pela frente, na próxima fase, o confronto contra os franceses Manuel Guinard e Kristina Mladenovic. Campeã em 2023 ao lado de Rafael Matos, Luisa Stefani busca repetir a performance neste ano. No jogo desta terça-feira, a sua dupla sofreu diante dos rivais. Após sofrer duas quebras, a primeira parcial foi de domínio de Tracy e Danilina. A reação veio no segundo set, quando Stefani e Arévalo apresentaram um aproveitamento de 73% nos seus serviços. O duelo ficou empatado em 4 a 4, mas após obter uma nova quebra, o empate veio com triunfo de 6/4 empatando o embate. A definição foi para o match-tiebreak e Stefani e Arévalo mantiveram o embalo, aplicaram 10 a 7 na disputa decisiva e confirmaram presença na semifinal de duplas mistas do Grand Slam australiano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Australian Open duplas mistas Luisa Stefani semifinais COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Papão e seu esboço animador 27.01.26 11h03 MMA Paraense Deiveson Figueiredo fala após derrota para russo no UFC: 'Eu volto' Ex-campeão foi derrotado por Umar Nurmagomedov no UFC 324 27.01.26 10h37 futebol FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela 27.01.26 10h04 futebol Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul 27.01.26 8h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul 27.01.26 8h53 Futebol São Francisco e Capitão Poço fazem estreia no Parazão 2026 em Belterra Equipes entram em campo nesta terça-feira, no Dedecão, buscando largar bem na competição estadual 27.01.26 8h00 É DO LEÃO Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado 26.01.26 21h49 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (27/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira 27.01.26 7h00