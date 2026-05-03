Lucas lesiona tendão de Aquiles e sai carregado de jogo do São Paulo Estadão Conteúdo 03.05.26 21h22 Lucas Moura mal voltou ao time do São Paulo e já preocupa o torcedor novamente. O camisa 7 teve de ser retirado pelo departamento médico após lance com um adversário do Bahia, em partida realizada neste domingo, dia 3, pela 14ª rodada do Brasileirão. Segundo apuração do jornalista André Hernan, Lucas teria lesionado o tendão de Aquiles. O clima no São Paulo é de preocupação em razão das suspeitas. O jogador passa por exames ainda na noite deste domingo para determinar a gravidade do problemas. O lance de Lucas foi com Erick Pulga aos 37 minutos do segundo tempo. O são-paulino conduzia a bola quando foi empurrado pelo rival baiano. Ao cair, o camisa 7 ficou com dores na perna direita e teve de sair de maca, chorando. O São Paulo ficou com um a menos por conta disso até o apito final. Lucas entrou no lugar de Cauly aos 17 minutos da segunda etapa. Em meados de março, contra o Atlético-MG, ele sofreu fraturas em duas costelas e a previsão era desfalcar o São Paulo por oito semanas. Esta foi a primeira vez que ele jogou desde o compromisso contra o rival mineiro. A vitória do São Paulo por 2 a 1 acontecia em Bragança Paulista, no estádio do Red Bull Bragantino. Foi quando o Bahia empatou nos acréscimos, com Erick, restando menos de dois minutos para o apito final. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo Lucas Moura COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58