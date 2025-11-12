Los Angeles-2028 começa oficialmente com os 100m rasos feminino, prova mais rápida do atletismo

O primeiro dia oficial dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028, nos Estados Unidos, será em alta velocidade. O Comitê Olímpico Internacional (COI) já havia definido a inversão no calendário, com o atletismo vindo antes das provas de natação. Nesta quarta-feira ficou determinado que os 100 metros rasos feminino dominará a largada da maior competição esportiva do planeta, programada para 15 de julho - algumas modalidades competem desde o dia 12 - e garantindo as primeiras medalhistas.

A mudança radical no calendário dos Jogos de 2028 também mexerá na programação do atletismo. Habitualmente, velocistas disputam somente duas eliminatórias em uma mesma data. Desta vez, contudo, a data da abertura contará com três eliminatórias das mulheres mais rápidas do mundo no LA Memorial Coliseum, fechando o dia com a definição do pódio.

"Os 100 metros femininos serão um dos eventos mais assistidos e queríamos começar com uma demonstração das mulheres mais rápidas do mundo", disse Shana Ferguson, diretora de Esportes e Entrega dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028 nesta quarta-feira.

A Olimpíada ocorre somente daqui três anos, mas a expectativa é reunir no primeiro dia oficial as duas últimas campeãs mundiais, Sha'Carri Richardson e Melissa Jefferson-Wooden, além da campeã olímpica Julien Alfred.

"Ser o evento principal na noite de abertura das competições no histórico LA Memorial Coliseum gerou muita empolgação quando apresentamos isso às atletas", disse Janet Evans, nadadora medalhista de ouro e diretora de Esportes dos Jogos de Los Angeles. "A maioria das atletas me disse: 'Me avise. Me avise com antecedência e eu começo a treinar para correr três provas de 100 metros em um dia'", revelou.

Apesar de a prova dos 100m rasos femininos ser considerada a da largada oficial de Los Angeles-2028, algumas modalidades coletivas já terão provas desde o dia 12 de julho, casos do basquete, críquete, futebol, hóquei, handebol, polo aquático e rúgbi de sete, além do golfe. A Cerimônia de Abertura ocorre no dia 14 de julho.

A competição vai até dia 30, com a tradicional maratona, além de finais de basquete e vôlei de algumas outras disputas de medalhas como no Wrestling. Neste dia também há a Cerimônia de Encerramento. A principal data da natação ficou para o "supersábado", na véspera.

Como a natação acontecerá no SoFi, estádio da festa da Abertura dos Jogos, os organizadores optaram pela inversão no calendário já que não seria viável montar a piscina no estádio tão rapidamente após a cerimônia.

"Eu provavelmente conseguiria contar nos dedos de uma mão os nadadores que conheço que já estiveram em cerimônias de abertura", disse Evans, que agora espera ver todos os integrantes das delegações na festa de abertura.