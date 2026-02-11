Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Liverpool quebra série invicta caseira do Sunderland e entra na briga pelo G-4 na Inglaterra

Estadão Conteúdo

Não há mais equipe invicta em casa na Premier League. A última caiu nesta quarta-feira. O Sunderland foi batido pelo Liverpool, por 1 a 0, amargando o primeiro revés como mandante. Com o importante triunfo, os visitantes entraram de vez na briga pelo G-4 - vale vaga à próxima edição da Champions League.

Ainda na sexta colocação, agora com 42 pontos, o Liverpool aproveita bem os tropeços dos concorrentes e fica dois pontos atrás do Chelsea e a três do Manchester United, que apenas empataram na rodada.

O primeiro tempo terminou sem gols, apesar das equipes buscando abrir o placar a todo custo. Mandante, o Sunderland defendia invencibilidade sob seus domínios. Era o único da Premier League sem derrotas como local.

O segundo tempo começou com festa dos visitantes, com Van Dijk colocando o Liverpool em vantagem. Após cobrança de escanteio de Salah, o zagueiro holandês desviou de cabeça e ainda viu Diarra tocar na bola sem conseguir o corte.

Logo depois, contudo, veio a apreensão pela 'maldição' na lateral-direita. Sem Frimpong e Bradley, machucados, o time viu o japonês Endo tentar fazer um corte na área e pisar em falso no molhado gramado, virando o pé. O jogador deixou o gramado de maca após demorado atendimento e sob desconfiança de grave lesão. Com a mão no rosto, chorava copiosamente.

Apesar da desvantagem, o Sunderland não se abateu e pressionou o gol do brasileiro Alisson. A torcida reclamou muito de uma penalidade sequer avaliada no VAR. E lamentou o chute errado de Mukiele.

O Liverpool, por outro lado, se retrancou para segurar a maiúscula vitória e só ia ao ataque na boa, com Ekitike (teve chance de ouro em cabeçada), Salah e Wirtz sempre levando perigo. No fim, apesar de sete minutos de acréscimos, administrou bem a posse de bola, fez o tempo passar e celebrou muito o resultado.

Os comandados de Arne Slot têm motivos de sobra para confiarem na vaga à Champions de 2026/27 pois ainda enfrentam o United (fora de casa) e o Chelsea (como mandante) nas rodadas finais. Os duelos serão dias 2 e 9 de maio.

Ainda sonhando com o título, o terceiro colocado Aston Villa somou uma importante vitória sob seus domínios, diante do Brighton, por 1 a 0, gol contra de Hinshelwood, subindo para 50 pontos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Premier League

Sunderland

Liverpool
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Remo é o time com menor eficiência em pênaltis entre os clubes da Série A, aponta levantamento

Leão Azul e Corinthians são os clubes com a menor porcentagem de aproveitamento

11.02.26 12h38

Que tal?

Torcida organizada do Bragantino cria ‘disk balada’ para 'fiscalizar' jogadores no Parazão

Lanterna do Campeonato Paraense, clube vive crise e organizada ameaça atletas flagrados em festas

11.02.26 11h49

Automobilismo

Paraense Noah Diamantino vence 1ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart, em Interlagos

Piloto de apenas nove anos venceu a disputa da categoria em sua estreia na Cadete

11.02.26 9h26

futebol

Remo e Atlético-MG se enfrentam em busca da primeira vitória na Série A

Partida ocorre nesta quarta-feira (11), em Belo Horizonte, às 20h

11.02.26 8h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

11.02.26 7h00

futebol

Remo e Atlético-MG se enfrentam em busca da primeira vitória na Série A

Partida ocorre nesta quarta-feira (11), em Belo Horizonte, às 20h

11.02.26 8h00

futebol

Paysandu visita o Cametá de olho na liderança do Campeonato Paraense

Duelo é entre o segundo e terceiro colocado da tabela do Parazão

11.02.26 8h43

FUTEBOL

CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball

Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo

10.02.26 9h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda