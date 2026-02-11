Liverpool quebra série invicta caseira do Sunderland e entra na briga pelo G-4 na Inglaterra

Não há mais equipe invicta em casa na Premier League. A última caiu nesta quarta-feira. O Sunderland foi batido pelo Liverpool, por 1 a 0, amargando o primeiro revés como mandante. Com o importante triunfo, os visitantes entraram de vez na briga pelo G-4 - vale vaga à próxima edição da Champions League.

Ainda na sexta colocação, agora com 42 pontos, o Liverpool aproveita bem os tropeços dos concorrentes e fica dois pontos atrás do Chelsea e a três do Manchester United, que apenas empataram na rodada.

O primeiro tempo terminou sem gols, apesar das equipes buscando abrir o placar a todo custo. Mandante, o Sunderland defendia invencibilidade sob seus domínios. Era o único da Premier League sem derrotas como local.

O segundo tempo começou com festa dos visitantes, com Van Dijk colocando o Liverpool em vantagem. Após cobrança de escanteio de Salah, o zagueiro holandês desviou de cabeça e ainda viu Diarra tocar na bola sem conseguir o corte.

Logo depois, contudo, veio a apreensão pela 'maldição' na lateral-direita. Sem Frimpong e Bradley, machucados, o time viu o japonês Endo tentar fazer um corte na área e pisar em falso no molhado gramado, virando o pé. O jogador deixou o gramado de maca após demorado atendimento e sob desconfiança de grave lesão. Com a mão no rosto, chorava copiosamente.

Apesar da desvantagem, o Sunderland não se abateu e pressionou o gol do brasileiro Alisson. A torcida reclamou muito de uma penalidade sequer avaliada no VAR. E lamentou o chute errado de Mukiele.

O Liverpool, por outro lado, se retrancou para segurar a maiúscula vitória e só ia ao ataque na boa, com Ekitike (teve chance de ouro em cabeçada), Salah e Wirtz sempre levando perigo. No fim, apesar de sete minutos de acréscimos, administrou bem a posse de bola, fez o tempo passar e celebrou muito o resultado.

Os comandados de Arne Slot têm motivos de sobra para confiarem na vaga à Champions de 2026/27 pois ainda enfrentam o United (fora de casa) e o Chelsea (como mandante) nas rodadas finais. Os duelos serão dias 2 e 9 de maio.

Ainda sonhando com o título, o terceiro colocado Aston Villa somou uma importante vitória sob seus domínios, diante do Brighton, por 1 a 0, gol contra de Hinshelwood, subindo para 50 pontos.