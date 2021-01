Liverpool perde para o Southampton no Inglês, e chega ao terceiro jogo consecutivo sem vitória

É crise? O Liverpool foi até o sul da Inglaterra nesta segunda-feira para fazer o seu primeiro jogo em 2021, mas os comandados de Jürgen Klopp foram derrotados pelo Southampton. Com gol de Danny Ings, os donos da casa triunfaram por 1 a 0 e impuseram aos Reds o terceiro jogo seguido sem vencer.

+ Veja a tabela da Premier League

LEI DO EX NO INÍCIOCom apenas dois minutos de jogo, o Southampton abriu o placar. E a lei do ex se fez presente mais uma vez. O meio-campista Ward-Prowse cobrou falta na área e o atacante Danny Ings, que jogou no Liverpool por três temporadas, bateu por cobertura para fazer o gol.

PRESSÃO DOS REDSAtrás no placar, o Liverpool não tinha outra opção a não ser se lançar ao ataque após levar o gol no início. O time de Jürgen Klopp alugou o campo de defesa do Southampton e dominou a partida. Apesar de criar e ter a posse de bola, os atuais campeões não conseguiram balançar as redes de Forster.

CRISE?Com o resultado, o Liverpool chegou ao terceiro jogo consecutivo sem saber o que é vitória. Depois de empatar com West Bromwich e Newcastle nos últimos dois compromissos de 2020, os Reds começam 2021 com o pé esquerdo. Com 33 pontos em 17 partidas, o clube ainda é líder do Campeonato Inglês, mas agora pode ser superado.​+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu

SEQUÊNCIAO Liverpool entra em campo na próxima sexta-feira, contra o Aston Villa, pela Copa da Inglaterra. O Southampton, por sua vez, encara o Shrewsbury Town, da terceira divisão inglesa, no sábado, também pela FA Cup.