Liverpool, Bayern de Munique e Atlético de Madrid estão nas quartas de final da Champios League Estadão Conteúdo 18.03.26 19h17 Liverpool, Bayern de Munique e Atlético de Madri se juntaram ao Barcelona e obtiveram, nesta quarta-feira, a classificação para as quartas de final da Champions League. O time inglês bateu o Galatasaray, em Anfield, por 4 a 0, revertendo a desvantagem de 1 a 0 na Turquia. Os alemães, que haviam vencido por 6 a 1, em Bérgamo, voltaram a derrotar a Atalanta, desta vez por 4 a 1, em Munique. Já os espanhóis perderam para o Tottenham por 3 a 2, em Londres, mas se valeram da vantagem de 5 a 2 conseguida no primeiro duelo na capital espanhola para garantir a vaga. Nas quartas, dias 7 e 14 de abril, o atual campeão Paris Saint-Germain vai receber o Liverpool no jogo de ida, enquanto o Arsenal vai visitar o Sporting. O Barcelona fará o clássico espanhol com o Atlético de Madrid, com o primeiro jogo na Catalunha. Real Madrid x Bayern de Munique fecha as disputas por um lugar nas semifinais. O duelo inicial é na capital espanhola. Como se esperava, em Anfield, o Liverpool partiu para a pressão total desde o início, empurrado por sua torcida. Os jogadores da equipe turca abusaram da catimba para parar o jogo, alegando contusões que não existiram. Apesar de ficar com 62% da posse de bola no início da partida, o Liverpool não conseguiu furar o bloqueio adversário. O goleiro Çakir não foi exigido. O técnico Arne Slot ficava cada vez mais nervoso a cada ataque desperdiçado pelos ingleses. A pressão ficou maior a partir da metade do primeiro tempo, quando os chutes de longa distância passaram a ser uma opção do Liverpool. Um deles acabou batendo na zaga e originando um escanteio. Em jogada ensaiada, Mac Allister bateu rasteiro para a finalização colocada de Szoboszlai: 1 a 0. O gol desestabilizou o Galatasaray, que quase levou o segundo gol aos 28, quando Salah surgiu livre, mas parou na boa defesa de Çakir. Aos 31 minutos, mais duas oportunidades claras para os anfitriões. O Galatasaray só conseguiu desafogar um pouco a defesa a partir dos 35 minutos, quando conseguiu chegar na área de Alisson, mas sem levar grande perigo. Antes do final do primeiro tempo, o Liverpool teve três grandes chances de marcar pela segunda vez, mas parou na grande atuação de Çakir, que pegou um pênalti de Salah e fez mais duas grandes defesas. No segundo tempo, Arne Slot colocou Sane em campo e o Liverpool foi para o 'tudo ou nada'. E deu certo. Em oito minutos, Ekitike e Gravenberch elevaram para 3 a 0 a vantagem inglesa. Mas ainda faltava a 'cereja do bolo'. E ela veio com o golaço de Salah, uma linda batida em curva, decretando o fim da má fase do egípcio. Em um 'jogo de um time só', o Liverpool manteve o ritmo e só não marcou muito mais por causa da trave e de Çakir. O momento triste foi a contusão de Lang, do Galatasaray, que ficou sendo atendido no gramado e precisou sair de maca, aplaudido de pé pela torcida do Liverpool. OUTROS JOGOS Em Munique, a Atalanta entrou em campo com uma missão impossível, após os 6 a 1 em casa. E aos 25 minutos ficou tudo ainda mais difícil quando o artilheiro Harry Kane abriu o placar, ao converter um pênalti. Em ritmo de treino, o Bayern seguiu aumentando sua vantagem na etapa final. Kane e Karl marcaram aos nove e 11. Aos 25, Diaz fez 4 a 0. Samardzic, aos 40, descontou para os italianos. Em Londres, o prejuízo do Tottenham era grande, mas mais viável. A torcida ficou mais confiante quando Kolo Muani fez o primeiro gol do jogo, aos 30 minutos. Logo aos dois minutos, Alvarez empatou para o Atlético de Madrid, mas Simons manteve a esperança inglesa viva, ao fazer 2 a 1, aos sete. Mas aos 30 minutos, Hancko empatou mais uma vez para o Atlético de Madrid. O Tottenham jamais 'jogou a toalha' e Simons fez 3 s 2, aos 64, mas foi pouco para ficar com a classificação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Liverpool Galatasaray COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Olha o pix! 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