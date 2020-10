Lisca mostra 'estrela' em trocas que deram vitória ao Coelho

O América-MG está a um empate no jogo de volta diante do Corinthians, no dia 4 de novembro, no Independência, após a vitória por 1 a 0, gol de Marcelo Toscano, nesta quarta-feira, 28 de outubro, em São Paulo. O duelo foi pelo jogo de ida as oitavas de final da Copa do Brasil. E, o resultado positivo teve três personagens vitais: Marcelo Toscano, que marcou ao aos 43 minutos do segundo tempo, e Neto Berola, que deu a assistência. Mas, os dois só tiveram a chance de mudar a história do jogo porque Lisca os colocou em campo nos lugares de Ademir e Felipe Azevedo. A “estrela” do treinador brilhou e a dupla de avantes correspondeu, segurando bem a bola no ataque americano, além de tramar a jogada que culminou na vantagem do Coelho para o jogo de volta, em BH. Lisca , porém pregou respeito ao Timão, pois não tem a classificação garantida.

- Sentimos um pouco o gramado. É uma grama diferente, uma mistura de artificial com grama normal. Campo muito baixo, ralo, rápido, foi muito molhado. Sentimos um pouco o tempo de domínio, o quique da bola, escorregamos algumas vezes. Sentimos um pouco o ritmo alucinante de jogos atrás de jogos. Parabenizar os jogadores, porque o Corinthians não jogou no fim de semana, teve a semana toda pra se preparar, e isso fez uma diferença pra eles no primeiro tempo. Tentamos pressionar, subir a linha, mas não conseguimos. Não conseguimos tecnicamente, também, fazer um jogo no nosso nível, muito pelo crescimento do nível do adversário, que tem um nível acima ao dos adversários da Série B - disse o treinador que afirmou ainda que o confronto está aberto. - Conseguimos com muita superação, muita entrega, melhorar no segundo tempo. Baixamos um pouco as linhas, demos um pouco mais a bola pro Corinthians, não tomamos muitas bolas entre linhas, que estava acontecendo muito no primeiro tempo, principalmente as combinações de Cazares, Ramiro e Fagner. Conseguimos neutralizar isso com algumas estratégias que não vou poder comentar muito, porque ainda falta um jogo e não posso dizer tudo que a gente pensou no intervalo, pra tentar preservar isso pra próxima partida também. O confronto está totalmente aberto. Se confirmar a classificação, o América-MG irá jogar pela primeira vez as quartas de final da Copa do Brasil e ainda poderá levar uma premiação de de R$ 3,3 milhões.