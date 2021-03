Lisca desabafa e pede ação da CBF com o descontrole da pandemia: 'Não é hora mais, é hora de segurar a vida'

O técnico do América-MG, Lisca, fez um importante relato antes do duelo do Coelho com o Athletic, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, nesta quarta-feira, 3 de março, em Juiz de Fora.

O comandante do Coelho pediu que as autoridades do esporte, CBF e quem cuida do esporte repense a posição de manter nas próximas duas semanas jogos da Copa do Brasil, marcados para os dias 10 e 18 de março.

Lisca afirmou que ao manter as partidas, haverá um grande deslocamento de jogadores, comissões técnicas e pessoas ligadas aos clubes para várias partes do país, que vê o número de casos e mortes crescer a cada dia, graças a um gerenciamento equivocado da pandemia e por uma lentidão na vacinação da população brasileira.

-É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje, com jogos dia 10 e 17, 80 clubes. Nós vamos levar jogadores com delegação de 30 pessoas de um lado para o outro no país. O nosso país parou, gente. - disse Lisca, em entrevista ao canal Premiere.

A preocupação do treinador com o América se justifica porque o Coelho terá de ir à Paraíba encarar o Treze, no dia 18 de março. Para o treinador, disputar o estadual pode ser feito, pois os jogos tem distâncias menores e há como manter o controle sanitário.

-Não tem lugar nos hospitais. Eu estou perdendo amigos, eu estou perdendo amigos treinadores. Não é hora mais, é hora de segurar a vida. Aqui no Mineiro, tudo bem, é mais perto. Mas você vai pegar uma delegação do Sul e vai levar para Manaus. Como vocês vão fazer isso, gente? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus. Juninho Paulista, Tite, Cléber Xavier, as autoridades. Nós estamos apavorados. Pelo amor de Deus. - destacou Lisca.

Nesta quarta-feira, 3 de março, o Brasil chegou a mais um recorde negativo, com o registro de 1910 mortes em 24h, segundo o consórcio de veículos de imprensa, que tem feito a contabilidade.