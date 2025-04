Liga dos Campeões anuncia Linkin Park em show de abertura da final

A Uefa anunciou nesta quarta-feira que a final da Liga dos Campeões contará com um show do Linkin Park. A banda de rock americana vai tocar suas músicas antes do início da aguardada partida, marcada para o dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

De acordo com a Uefa, o grupo gravou um novo remix, que inclui a música oficial da Liga dos Campeões, a ser apresentado em primeira mão antes da grande final. "Mal podemos esperar para compartilhar essa mesma energia e empolgação no Kick Off Show da final da Liga dos Campeões", disse a banda, em comunicado.

"Isso marca uma experiência totalmente nova para nós como banda, e estamos animados para compartilhar algumas de nossas músicas favoritas do passado e do presente com os milhares de pessoas na multidão e milhões de pessoas assistindo ao redor do mundo."

O show de abertura da final da Liga dos Campeões vem se tornando tradição nos últimos anos. Bandas e cantores, como Black Eyed Peas, Imagine Dragons, Dua Lipa e Alicia Keys, fizeram apresentações nos últimos anos. Na final disputada em 2023, a brasileira Anitta foi uma das protagonistas do show, ao lado do cantor e compositor nigeriano Burna Boy.

Nas últimas temporadas, só não houve apresentações musicais antes da final do ano de 2020, em razão da pandemia de covid-19.