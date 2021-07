Líder de grupo, Castanhal tem a melhor campanha entre os invictos

Entre os invictos, o Castanhal tem a melhor campanha da Série D. Com seis jogos, quatro vitórias e dois empates, o time paraense conquistou 14 pontos e é líder do grupo um. Com as boas atuações de Pecel e Willian Fazendinha, que juntos marcaram sete vezes, o Castanhal está conseguindo manter uma boa fase classificatória na competição.

Atrás do Japiim, pelo saldo de gols, estão FC Cascavel(PR) e Itabaiana(SE). A Ferroviária(SP), líder do grupo seis, tem a melhor campanha geral da divisão, com cinco vitórias e uma derrota. Apenas oito times conseguiram ficar sem perder até o momento.

1 - Castanhal

2 - FC Cascavel(PR)

3 - Itabaiana(SE)

4 - Goianésia(GO)

5 - Joinville(SC)

6 - Juazeirense (BA)

7 - São Raimundo(RR)

8 - Madureira(RJ)

Castanhal vai em busca da quinta vitória no próximo sábado(17), às 17h, quando joga contra o Fast Clube(AM).

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)