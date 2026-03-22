Libertadores Sub-20: onde assistir e horários dos jogos de Flamengo e Palmeiras Estadão Conteúdo 22.03.26 11h07 Dois times brasileiros entram em campo neste domingo, 22, na Libertadores Sub-20, com um deles disputando o título. Às 14h30, o Palmeiras disputa o terceiro lugar contra o Olímpia, e às 18h30, o Flamengo entra em campo contra o Santiago Wanderers em busca do tricampeonato consecutivo. Os representantes do País chegaram muito perto de fazerem mais uma final entre eles, que aconteceu justamente no ano passado, em que o time rubro-negro venceu nos pênaltis após empate de 1 a 1 no tempo regulamentar. A equipe alviverde caiu nas semifinais após levar a virada dos uruguaios em um jogo em que teve três expulsos. Essa será a primeira vez que tanto Palmeiras quanto Olímpia disputam o terceiro lugar, e também a estreia do Santiago Wanderers em decisões da Libertadores Sub-20. Para o Flamengo, é a terceira final seguida e a chance de manter os 100% de aproveitamento no jogo derradeiro da competição. Em 2024, a vitória foi sobre o Boca Juniors, por 2 a 1. QUANDO E ONDE SERÃO OS JOGOS DA LIBERTADORES SUB-20? As partidas serão no Estádio Banco Guayaquil, casa do Independiente Del Valle. O Palmeiras entra em campo às 14h30, enquanto o jogo do Flamengo está previsto para começar às 18h30, ambos no horário de Brasília. ONDE ASSISTIR AO VIVO A OLIMPIA X PALMEIRAS SporTV (TV fechada). N Sports (YouTube). GOAT (YouTube). UOL Esporte (YouTube). TV Palmeiras (YouTube). ONDE ASSISTIR AO VIVO A FLAMENGO X SANTIAGO WANDERERS X Sports (TV aberta). SporTV (TV fechada). N Sports (YouTube). GOAT (YouTube). UOL Esporte (YouTube). Flamengo TV (YouTube) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores-Sub-20 Flamengo Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 FUTEBOL Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol 20.03.26 16h05 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 finalizado Paraense já fez Chuck Norris desmaiar em treino de jiu-jítsu; Hélio Gracie foi referência mundial Hélio Gracie, nascido em Belém, venceu ator em demonstração no Rio de Janeiro. Artista morreu aos 86 anos 20.03.26 15h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 22.03.26 7h00 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 futebol Após quase 32 anos, Remo reencontra o Bahia na Série A e busca reação Time azulino ainda não venceu no campeonato e enfrenta a equipe que ainda não foi derrotada na disputa 22.03.26 8h00 Futebol 'Fazer futebol é caro': dirigente revela quanto custa disputar a elite do Campeonato Paraense Entre logística, elenco e estrutura, orçamento pode chegar a R$ 1 milhão por temporada na Série A estadual 22.03.26 10h00