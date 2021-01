Libertadores se inspira na tradição de Palmeiras e Santos para divulgar decisão no Maracanã

Uma decisão envolvendo dois dos maiores vencedores do futebol brasileiro, e com o mítico Maracanã como palco, não é chamada de ‘Final de Outro Mundo’ por acaso. O peso histórico do confronto entre Palmeiras e Santos conduziu a Conmebol a uma série de ações de divulgação na semana da decisão da Libertadores, prevista para sábado (30 de janeiro).

Com parceria irrestrita dos clubes finalistas, todas as ativações e conteúdos exclusivos ligados à final levaram em consideração o cenário mundial de pandemia da Covid-19, para que o torcedor se sinta parte do espetáculo de forma segura mesmo longe do estádio.

O torcedor, inclusive, também poderá fazer a sua parte no combate ao coronavírus. Ingressos simbólicos, sem acesso ao estádio, que não receberá público pagante na final, serão vendidos a R$ 20, com renda revertida para instituições que atuam na linha de frente da pandemia.

TAÇA NO CRISTO REDENTOR, MEDIA DAY E MAIS

A parceria da Conmebol com os finalistas para o Media Day viabilizou a produção de uma série de conteúdos digitais para a decisão, com a publicação de entrevistas exclusivas e ensaios fotográficos com os jogadores.

Antes de ser levantada pelo campeão no Maracanã, o troféu da Libertadores receberá a bênção do Cristo Redentor. A Copa será levada ao mais famoso cartão-postal do Rio de Janeiro na terça-feira (26).

Outra ação planejada é a ‘Batalha de Hashtags’, em que as publicações dos torcedores definirão as cores da iluminação do Maracanã: alviverde ou alvinegra.

A decisão da Libertadores terá um foco especial na produção de imagens, com dez câmeras exclusivas no estádio e uso de drone para filmagens aéreas no Maracanã, material que servirá como base para a produção de um documentário sobre a final. Além de uma série especial do novo campeão a ser produzida, haverá um episódio de "A Glória Eterna", que será exibido como prévia da grande decisão do dia 30 de janeiro.

Um ensaio fotográfico com o time campeão posando com a Copa também será produzido logo após a cerimônia de premiação, no vestiário do Maracanã.

Para completar, os principais influencers de futebol do Brasil, que correspondem a um ecossistema de mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, também participarão de interações no dia da partida

A finalíssima será neste sábado (30), às 17 horas (de Brasília), no Maracanã, com transmissão ao vivo dos canais Fox Sports e SBT.