Libertadores 2026: veja como ficaram os grupos sorteados pela Conmebol Sorteio realizado no Paraguai revelou os confrontos; fase de grupos inicia em abril e final será em Montevidéu Estadão Conteúdo 19.03.26 21h42 A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) definiu nesta quinta-feira, em sorteio realizado na cidade paraguaia de Luque, os grupos da atual edição da Copa Libertadores da América. O Flamengo, como atual campeão, foi automaticamente alocado no Grupo A da competição. A definição dos potes para o sorteio levou em consideração o ranking da Conmebol, que avalia o desempenho histórico das equipes na Libertadores. Confira a composição dos grupos Grupo A: Flamengo, Estudiantes de la Plata-ARG, Cusco-PER e Independiente Medellín-COL Grupo B: Nacional de Montevidéu-URU, Universitario-PER, Coquimbo Unido-CHI e Deportes Tolima-COL Grupo C: Fluminense, Bolívar-BOL, La Guaira-VEN e Independiente Rivadavia-ARG Grupo D: Boca Juniors-ARG, Cruzeiro, Universidad Católica-CHI e Barcelona de Guayaquil-EQU Grupo E: Peñarol-URU, Corinthians, Santa Fe-COL e Platense-ARG Grupo F: Palmeiras, Cerro Porteño-PAR, Junior de Barranquilla-COL e Sporting Cristal-PER Grupo G: LDU-EQU, Lanús-ARG, Always Ready-BOL e Mirassol Grupo H: Independiente del Valle-EQU, Libertad-PAR, Rosario Central-ARG e Universidad Central-VEN A fase de grupos da competição terá sua primeira rodada disputada entre os dias 7 e 9 de abril. A etapa será concluída na semana dos dias 26, 27 e 28 de maio. A cidade de Montevidéu, capital do Uruguai, receberá a grande final em 28 de novembro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores sorteio grupos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição' Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais 19.03.26 18h35 FUTEBOL Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino 19.03.26 15h20 Futebol Preparador físico do Paysandu é convocado para Seleção do Peru Leonardo Cupertino vai integrar comissão da equipe sub-20 em amistosos contra o Chile 19.03.26 14h50 futebol Com Remo e Paysandu confirmados, CBF define data para o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil Com jogos de ida e volta, confrontos e mandos serão definidos no evento 19.03.26 13h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.03.26 7h00 BRASILEIRÃO Remo tem missão 'quase impossível' contra o Flamengo no Maracanã; Lance a Lance Sem vencer e na zona de rebaixamento, Leão encara sequência difícil fora de casa e tenta surpreender um Flamengo invicto há 25 jogos no Maracanã 19.03.26 8h00 REFORÇOS Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã 18.03.26 18h53 futebol Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada 19.03.26 11h23