Libertadores 2026: veja como ficaram os grupos sorteados pela Conmebol

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) definiu nesta quinta-feira, em sorteio realizado na cidade paraguaia de Luque, os grupos da atual edição da Copa Libertadores da América.

O Flamengo, como atual campeão, foi automaticamente alocado no Grupo A da competição. A definição dos potes para o sorteio levou em consideração o ranking da Conmebol, que avalia o desempenho histórico das equipes na Libertadores.

Confira a composição dos grupos

Grupo A: Flamengo, Estudiantes de la Plata-ARG, Cusco-PER e Independiente Medellín-COL

Flamengo, Estudiantes de la Plata-ARG, Cusco-PER e Independiente Medellín-COL Grupo B: Nacional de Montevidéu-URU, Universitario-PER, Coquimbo Unido-CHI e Deportes Tolima-COL

Nacional de Montevidéu-URU, Universitario-PER, Coquimbo Unido-CHI e Deportes Tolima-COL Grupo C: Fluminense, Bolívar-BOL, La Guaira-VEN e Independiente Rivadavia-ARG

Fluminense, Bolívar-BOL, La Guaira-VEN e Independiente Rivadavia-ARG Grupo D: Boca Juniors-ARG, Cruzeiro, Universidad Católica-CHI e Barcelona de Guayaquil-EQU

Boca Juniors-ARG, Cruzeiro, Universidad Católica-CHI e Barcelona de Guayaquil-EQU Grupo E: Peñarol-URU, Corinthians, Santa Fe-COL e Platense-ARG

Peñarol-URU, Corinthians, Santa Fe-COL e Platense-ARG Grupo F: Palmeiras, Cerro Porteño-PAR, Junior de Barranquilla-COL e Sporting Cristal-PER

Palmeiras, Cerro Porteño-PAR, Junior de Barranquilla-COL e Sporting Cristal-PER Grupo G: LDU-EQU, Lanús-ARG, Always Ready-BOL e Mirassol

LDU-EQU, Lanús-ARG, Always Ready-BOL e Mirassol Grupo H: Independiente del Valle-EQU, Libertad-PAR, Rosario Central-ARG e Universidad Central-VEN

A fase de grupos da competição terá sua primeira rodada disputada entre os dias 7 e 9 de abril. A etapa será concluída na semana dos dias 26, 27 e 28 de maio. A cidade de Montevidéu, capital do Uruguai, receberá a grande final em 28 de novembro.