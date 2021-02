Lesionados do Fluminense: Luccas Claro não preocupa, Ganso retorna após cirurgia e Nino faz transição

O Fluminense teve algumas novidades na manhã desta sexta-feira, no início da preparação para o jogo contra o Ceará, na próxima segunda-feira. Substituído diante do Atlético-MG, o zagueiro Luccas Claro não preocupa. Ele teve uma luxação no dedo indicador da mão direita, mas pode atuar mesmo se necessitar de proteção no local.

> Confira quanto seu clube ganhará por transmissões do Brasileirão na Globo

Já Nino, fora da partida por um problema muscular na coxa esquerda, está em trabalho de transição e tem chances de atuar. Ele ainda é dúvida. No caso de Fred, substituído no intervalo com dores na coxa direita, o centroavante passará por exame nesta sexta-feira.

VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO

Outra novidade entre os lesionados foi o meia Paulo Henrique Ganso. O jogador voltou aos trabalhos após passar por cirurgia de emergência para retirada do apêndice no dia 9 de janeiro. Ele fez trabalhos físicos na academia e ergometria. Ainda não há previsão de retorno aos treinamentos com o grupo.

O elenco se reapresentou nesta sexta-feira após o empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, no Maracanã. O treino da última quinta precisou ser cancelado após grande engarrafamento nos arredores do CT Carlos Castilho.