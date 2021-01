Léo Ceará abre mão de artilharia da Série B pela 'sobrevivência' do Vitória

Na reta final da Série B, o atacante Léo Ceará é uma das armas do Vitória para escapar do rebaixamento e iniciar a temporada 2021 com a esperança de dias melhores.

+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B

Apesar do coletivo não viver um bom momento, o lado individual vive uma fase excelente, já que o centroavante marcou 14 gols e está na vice-liderança da artilharia.

Com apenas três gols a menos que Caio Dantas, do Sampaio Corrêa, Léo Ceará garante que, no momento, a artilharia não é a sua prioridade.

‘Se for de ser artilheiro, vai acontecer naturalmente. Primeiro o Vitória, acima de tudo. Nós, jogadores, vamos passar, sair, e o clube vai continuar. O clube não merece passar por um rebaixamento. A gente tem que ter consciência disso. Um time da grandeza do Vitória não pode cair para a Terceira Divisão. O mais importante do momento é tirar o Vitória dessa situação’, declarou.

+ Nomes de peso! Veja cinco opções por posição para montar seu time na 30ª rodada no Cartola

CalendárioCom Léo Ceará em campo, o Vitória mede forças com a Chapecoense no próximo domingo, no Barradão.