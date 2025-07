Leila agradece torcida do Palmeiras e rebate rivais: 'Vivem de glórias passadas'

Eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras já está de volta ao Brasil. Em longo desabafo das redes sociais, a presidente Leila Pereira agradeceu o apoio da torcida, reforçou o orgulho pela campanha e aproveitou para mandar um recado direto aos rivais que ironizaram a queda do time para o Chelsea.

"Não deem ouvidos aqueles que vivem de glórias passadas porque não conseguem conquistar nada relevante nos dias de hoje (...) Não vivemos de glórias passadas, vivemos o presente", escreveu Leila. A dirigente não citou nomes, mas o recado foi entendido como uma resposta a provocações de torcedores de Corinthians e São Paulo e dos próprios clubes nas redes sociais.

No sábado, o Corinthians publicou a imagem de um porco, de terno verde, sendo deportado dos Estados Unidos. Na figura, o mosqueteiro, mascote do clube alvinegro, ainda segura as taças do Mundial de Clubes conquistadas pelo Corinthians em 2000 e 2012. "Mundial é para poucos!", escreveu na legenda da imagem. Pouco depois, o São Paulo provocou o conjunto alviverde com uma publicação no Instagram com a imagem do mascote Santo Paulo tirando uma selfie no Morumbi ensolarado com a legenda: "Bom dia só para quem é tricampeão mundial".

"Temos um profundo orgulho de hoje estarmos sempre disputando e conquistando títulos, de hoje sermos um clube respeitado por pagar em dia seus compromissos, um clube superavitário, profissional e transparente", afirmou Leila, que também fez questão de mencionar ser a única mulher entre os presidentes dos 32 clubes participantes do Mundial. "Trata-se de uma conquista de todas nós mulheres", acrescentou.

"Não conseguimos chegar à final da Copa do Mundo de Clubes. Mas participamos deste evento fantástico, onde nossa marca e nosso trabalho foi exposto para o mundo", disse Leila, finalizando a carta com uma promessa aos torcedores. "Fiquem calmos. Temos muito a conquistar neste ano."

Após o Mundial de Clubes, a equipe comandada por Abel Ferreira retoma as disputas pela Copa Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil.