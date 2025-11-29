Latam cancela voos entre Cusco e Lima e torcedores temem perder final da Libertadores Estadão Conteúdo 29.11.25 14h57 Torcedores do Flamengo e do Palmeiras enfrentam dificuldades para chegar a Lima, no Peru, onde as equipes disputam neste sábado a final da Copa Libertadores da América. A partida está marcada para às 18h (horário de Brasília), no Estádio Monumental. Segundo relatos nas redes sociais, os torcedores enfrentam atrasos após o cancelamento de voos entre Cusco e Lima na sexta-feira. A Latam reagendou as viagens, mas parte dos passageiros foi realocada em voos neste sábado, com decolagens previstas para 12h e 13h. Muitos torcedores devem desembarcar na capital peruana pouco antes da final. Alguns deles temem não conseguir chegar ao Estádio Monumental a tempo da partida. Em nota, a Latam informou que o voo LA2222 (Cusco-Lima), programado para este sábado, foi cancelado devido ao fechamento temporário do aeroporto de Cusco e a determinações do Controle de Tráfego Aéreo local. A companhia declarou que os passageiros receberam assistência e foram reacomodados em outros voos ainda neste sábado. "A Latam reforça que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos", afirmou a companhia aérea em nota. A final entre Flamengo e Palmeiras será transmitida pela TV Globo, Ge TV, ESPN e Disney+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Palmeiras Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01